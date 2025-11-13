OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Parisi en su cierre de campaña en La Pintana: “Nosotros le vamos a bajar el sueldo a todo el aparato público”

    El abanderado del Partido de la Gente realizó un improvisado discurso en que se refirió al recorte del gasto fiscal y temas que afectan directamente a las personas, como el precio de la luz y la Pensión Garantizada Universal, entre otros.

    Por 
    Lya Rosen
    Franco Parisi en la Pintana. Captura de pantalla.

    Tras su paso por la Región de La Araucanía y ad portas del acto final de su cierre de campaña este jueves en Antofagasta, Franco Parisi llegó hasta el Parque Pablo de Rokha en La Pintana para reafirmar sus propuestas en torno a la economía.

    En especial las que afectan directamente a las personas, entre ellas el IVA y el impuesto específico a los combustibles, además de la rebaja a los sueldos a los funcionarios públicos.

    Las que dio a conocer en un improvisado discurso, sin tarima y en compañía de su hermana Zandra Parisi y otros candidatos al parlamento por el Partido de la Gente (PDG). El que comenzó afirmando que el domingo en la noche, el día de la elección, pasará a segunda vuelta, y la noticia de todos los medios será “la gran sorpresa de Parisi”.

    Para luego continuar a viva voz una agitada y breve alocución, de no más de nueve minutos, con la promesa de un retiro de la AFP. “Veremos de una vez por todas que las mujeres puedan hacer un retiro responsable y no inflacionario de la AFP y, en noviembre, anunciaremos un retiro responsable para los hombres”, afirmó.

    IVA, cuentas de la luz y recorte fiscal

    Luego Parisi prosiguió su discurso aludiendo a los que él señala como los “fachos” y “comunachos”, a los que acusó de cobrar IVA por elementos básicos, como pañales y medicinas.

    “Nos han cobrado IVA por los remedios, nos cobran IVA por los pañales para adultos y para los niños. Hasta por el ataúd nos cobran IVA”, aseguró, para luego prometer que con él como presidente y los candidatos del PDG en el parlamento esto ya no va a suceder.

    Luego se refirió a las cuentas de la luz, “que sube, que está mal calculada”, y comprometerse que en su gobierno habría dos millones de hogares con placas solares.

    Y más tarde hacer una inusual alusión a Tinder y que el del “Frente Amplio y del Partido Comunista nos sale muy caro”. “Cada vez que tiene un pololo o una pelea nueva o lo que sea, hay que contratarlo y nosotros lo pagamos”, señaló.

    Y si de promesas se trata, Parisi se refirió una vez más a los funcionarios públicos y el recorte del gasto fiscal que ya ha mencionado en otras ocasiones.

    Nadie va a ganar más de cinco millones de pesos, nadie, también los alcaldes. Nosotros les vamos a bajar el sueldo a todo el aparato público. Es impresentable que un alcalde, una alcaldesa gane ocho, nueve, 10 millones de pesos No puede ser nosotros se los vamos a cortar”, afirmó el candidato independiente.

    La PGU y su referencia a los otros candidatos

    Para continuar su encendido discurso apuntando a la bencina y la baja de esta que él promete, asegurando que va a bajar el impuesto específico y que a los colectiveros, a los conductores de Uber, les va a “quedar más plata en el bolsillo”.

    Además de prometer aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) en $50.000 mensuales que, afirma, va salir de los políticos, afirmó que creará una figura crediticia para las mujeres que arriendan.

    Además hizo referencia a otros de los candidatos en el momento de hablar sobre el lugar de este cierre de campaña, La Pintana.

    “Cuando pedimos permiso para hacer esta actividad nos dijeron: ‘Pero por qué en La Pintana que “atró”, que “atró”'. Una salió corriendo (por Evelyn Matthei), otro se metió debajo de una burbuja de vidrio (José Antonio Kast), otro empezó a marchar (Johannes Kaiser) y la otra tomó su iPhone (Jeannette Jara)”, apuntó con ironía.

    Más sobre:Franco ParisiCierre de CampañaLa PintanaIVACombustiblePGURecorte Fiscal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mayne-Nicholls realiza íntimo cierre de campaña en el Biobío: “El domingo veremos si lo que creemos le hizo sentido a la ciudadanía”

    Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país

    Niño de 11 años muere tras caer del piso 16 de un edificio de San Miguel

    En cierre de campaña en Talca: Jara realiza guiños al gobierno y aborda polémica por gritos de sus partidarios en Maipú

    Detienen a Mauricio Ortega tras revocación de su libertad condicional confirmada por la Corte Suprema

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    3.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Puente Alto: el escrito con que Toledo acusa en Contraloría a empleado al que se le detectó material de campañas de RN

    Puente Alto: el escrito con que Toledo acusa en Contraloría a empleado al que se le detectó material de campañas de RN

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Mayne-Nicholls realiza íntimo cierre de campaña en el Biobío: “El domingo veremos si lo que creemos le hizo sentido a la ciudadanía”
    Chile

    Mayne-Nicholls realiza íntimo cierre de campaña en el Biobío: “El domingo veremos si lo que creemos le hizo sentido a la ciudadanía”

    Niño de 11 años muere tras caer del piso 16 de un edificio de San Miguel

    En cierre de campaña en Talca: Jara realiza guiños al gobierno y aborda polémica por gritos de sus partidarios en Maipú

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial
    Negocios

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Rosanna Costa respalda rally del IPSA: “No está mostrando una situación que esté desalineada con los fundamentos”

    Presupuesto 2026: gobierno ingresa indicaciones de cambios sectoriales y deja para recta final tema de ingresos

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia
    Tendencias

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

    Valladares le raya la cancha a Esteban Pavez y ‘achica’ el sueño del nuevo estadio de Colo Colo

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno
    Cultura y entretención

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno

    Princesa Alba le regala a Dua Lipa una camiseta de Colo Colo

    Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”

    Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país
    Mundo

    Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país

    Como el escándalo de Abu Ghraib: denuncian que venezolanos enviados por EE.UU. a El Salvador sufrieron tortura sistemática

    Un juez estadounidense ordena la liberación de cientos de detenidos en Illinois durante la represión migratoria de Trump

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte