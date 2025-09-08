Parisi refuerza idea de instalar minas en la frontera norte: “Tiene que haber consecuencias de entrar ilegalmente a Chile”

En plena contienda electoral para llegar a La Moneda, el candidato del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi, al igual que los demás abanderados políticos, ha estado reforzando las ideas que pretende concretar en caso de ser elegido Presidente de la República.

En ese escenario, en diálogo con Radio Pauta, el abanderado del PDG que -va por su tercera candidatura presidencial- reforzó la idea que expuso hace un tiempo de instalar minas en la frontera del norte del país.

“El nivel de tráfico de personas, de niños, de productos, es gigantesco en el norte. Nos están robando las camionetas (…) así estamos viviendo en el norte”, sostuvo.

En esa línea, señaló que “es injusto” hablar de la frontera desde Santiago. “Yo estuve allá, en Colchane ¿Sabe de cuánto es la zanja? son 600 metros", indicó.

Al ser consultado por los riesgos que significa en la vida de las personas que lleguen a pisar una mina y esta explote, el candidato señaló que “pueden haber casualidades que van a ocurrir”.

No obstante, señaló que no se trata de “poner las minas que nadie sepa. Se anuncian, se muestran, etc. Pero tiene que haber consecuencias de entrar ilegalmente a Chile” , sostuvo.

En ese sentido, remarcó que “siempre hay que pagar un costo”, afirmando que el escenario en que alguien muera a causa de esto es una situación “muy extrema”.

Parisi señaló que hoy en día "no hay control en la frontera y no hay minas. Yo le aseguro que se ponen las minas, se termina el asunto".