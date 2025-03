Parlamentarios de la oposición solicitan renuncia de Karol Cariola a presidencia de la Cámara

Diputados de distintos partidos de la oposición salieron a solicitarle la salida de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados a Karol Cariola (PC), luego que se conociera de un allanamiento a la casa de la parlamentaria - el mismo día del nacimiento de su primer hijo- en el marco de la investigación por el denominado caso Sierra Bella.

El pasado lunes la casa de Kariola fue allanada, en una nueva arista de la investigación relacionada con la fallida compra de un inmueble por parte de la Municipalidad de Santiago para la construcción de una clínica comunal. Durante la investigación, el nombre de Cariola surgió debido a sus múltiples conversaciones con la entonces alcaldesa Irací Hassler sobre la iniciativa. Pero además el Ministerio Público a indaga un posible delito de tráfico de influencias, por la solicitud de gestiones en favor de patentes para unos amigos de ciudadanía china.

De esta manera, los diputados opositores piden que Kariola adelante su renuncia a la testera de la Cámara.

Diputado Johannes Kaiser, Nacional Libertario (NL)

“Yo creo que la diputada podría evaluar la renuncia a la presidencia, para ahorrarnos la humillación de ver un allanamiento a la oficina de la presidencia del Congreso”

Diputada Ximena Ossandón, Renovación Nacional (RN):

“Parece necesario que se renueve más que nada por la imposibilidad que tiene la diputada Cariola de seguir ejerciendo el cargo. Creemos que con la misma altura que ella ha desempeñado su función, cuestión que reconocemos más allá de nuestras profundas diferencias políticas, sabrá entender que la Cámara debe seguir adelante y que en dicho sentido es preferible que renuncie en los próximos días para evitar censuras que terminarán enlodando su trabajo y enrareciendo el ambiente propicio para los acuerdos”.

Diputada Camila Flores, Renovación Nacional (RN):

“Es muy grave, es muy complejo porque además estamos hablando de la presidenta de la Cámara de Diputados, no estamos hablando de cualquier autoridad, es la tercera autoridad en grado de importancia a nivel país y yo espero que esto se aclare lo antes posible, que no estemos esperando meses o años para que el Ministerio Público lleve las diligencias o las formalizaciones que correspondan como han pasado con otros casos, como el caso por ejemplo de Fundaciones. Tuvimos que esperar más de un año para que el Ministerio Público pida el desafuero de Catalina Pérez. Yo espero que eso mismo, estos plazos tan extensos no ocurran en este caso, Sierra Bella ya lleva muchos años, lleva tiempo en esto y si la Diputada Cariola está involucrada en esto, además representándonos como Presidenta de la Cámara de Diputados me parece grave que se deje dilatar, que pase el tiempo para que la gente se olvide y finalmente no responda ante la justicia”.

Diputado Gustavo Benavente, Unión Demócrata Independiente (UDI):

“Yo creo que aquí lo más conveniente para todos, incluida la propia presidenta de la Cámara de Diputados, es que ella renuncie anticipadamente a la presidencia y así se desencadene todo lo que tenga que desencadenarse, es decir, una elección anticipada de la mesa de la Cámara de Diputados”.