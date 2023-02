Tribunal del PDG resuelve expulsar al diputado Gaspar Rivas por “infringir los estatutos” de la colectividad

Este martes, el Tribunal Regional de Valparaíso del PDG, se pronunció sobre la denuncia presentado por ocho personeros de la tienda en contra del diputado Gaspar Rivas por incurrir “reiteradamente” en “actos constitutivos de infracciones a los Estatutos, declaración de Principios y faltas a la disciplina partidista”.

Fue así, que el tribunal resolvió de forma unánime expulsar de la colectividad al diputado Gaspar Rivas por “infringir la declaración de principios y los estatutos” de la colectividad.

“Revisados todos los antecedentes antes reseñados y efectuada la valoración de la prueba aportada por los denunciantes y denunciado queda en evidencia que el Sr. Gaspar Alberto Rivas Sánchez infringió la declaración de principios y los estatutos del Partido de la Gente”, dice el documento.

Por último, explican que “otorgándole (al diputado Gaspar Rivas) un plazo fatal de cinco días hábiles para presentar su apelación ante el Tribunal Regional, para que éste eleve los antecedentes al Tribunal Supremo, mediante la casilla electrónica que éste disponga para el mencionado efecto”.

Episodios de Gaspar Rivas

El primer episodio del diputado ahora exPDG fue el pasado 13 de octubre de 2022 cuando a la “mesa paralela” de las negociaciones para llegar a un acuerdo que permitiera encausar un nuevo proceso constituyente fue invitado Francisco Muñoz, alias ‘Pancho Malo’ -reconocido exbarra brava de Colo Colo, quien cuenta, además, con un amplio prontuario policial y penal, siendo el más grave la condena por homicidio que se dictó en su contra en el 2000-, había tensionado el ambiente en el Congreso.

En la instancia, el diputado Rivas cuestionó la presencia Muñoz y su equipo en el diálogo constitucional. Emplazamientos que fueron respondidos duramente por el “Team Patriota”.

En ese momento, según el relato de Rivas, cuando intentó responder de vuelta “se pararon cuatro o cinco personas frente a mí para levantar la mano y no dejarme hablar, para impedirme hablar. Y yo en la molestia, golpeé la mesa y dije: ‘¡déjenme hablar porque yo los escuché!’. Y en ese momento, un señor que estaba al lado mío, habiendo yo segundos antes dicho que había presencia o sectores de la derecha pinochetista, un señor golpea también la mesa y me dice: ‘¡No me venga a hablar mal de mi general Pinochet!’.

El segundo episodio ocurrió el 29 de noviembre de 2022 cuando el diputado insultó a la jefa de bancada del PDG, Yovana Ahumada, y a su subjefe, Víctor Pino, tras la decisión de removerlo como integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara, con el fin de lograr la censura de la presidenta de la instancia, la diputada PPD Carolina Marzán.

Su puesto fue tomado finalmente por Ahumada, ante lo cual reaccionó con palabras que terminaron en insultos. “No voy a aceptar ese reemplazo, no lo voy a aceptar (…) y yo voy a exigir mi derecho a votar como titular”, sostuvo Rivas.

Seguido de ello endureció el tono cuando desde la secretaría de la comisión le informaron que su reemplazo estaba en regla y que la nueva integrante de la comisión era, efectivamente, la diputada.

“No, si tengo fuero, no se preocupe, si tengo fuero con la Constitución y voy a decir que son un par de conch… Ahumada y Pino”, finalizó.