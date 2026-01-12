SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Partido Nacional Libertario pide suspender relaciones con Cuba y extiende el llamado al siguiente gobierno

    El timonel del PNL acusó que el embajador de Cuba en Chile se reunía frecuentemente con el Partido Comunista y que ello constituye una intervención en los asuntos internos de Chile.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    El presidente del PNL Johannes Kaiser. Diego Martin

    El Partido Nacional Libertario solicitó en la mañana de este lunes que Chile suspenda sus relaciones diplomáticas con Cuba y extendió este llamado al siguiente gobierno, que será dirigido por José Antonio Kast (Rep).

    A juicio del presidente y diputado del PNL, Johannes Kaiser, el Ejecutivo debe cortar relaciones con Cuba, primero, “porque ha quedado en evidencia su intervención en Venezuela” y en segundo lugar por “la actuación del embajador cubano en Chile (Óscar Cornelio Oliva)”.

    El excandidato presidencial acusó que el diplomático se reunía frecuentemente con el Partido Comunista y que ello constituye una intervención en los asuntos internos de Chile.

    Bandera cubana KIKE CALVO / ZUMA PRESS / CONTAC

    “(En el PC) están dispuestos a defender a todo trance, no importando quien tenga que sufrir en el camino, al régimen cubano. Que por lo demás, yo recuerdo todavía estuvo incluso involucrado en el asesinato de un senador de la República. El embajador cubano ha estado visitando comunidades mapuches alzadas, violentas. Yo creo que a estas alturas nosotros tenemos que preguntarnos dónde están las lealtades del Partido Comunista, si están con Cuba o están con Chile”, acusó.

    Al ser consultado sobre si esta solicitud se extenderá al siguiente gobierno, Kaiser respondió que “dado que la situación es la misma, evidentemente que se extendería a una futura administración”.

    Por otra parte, sostuvo que los dichos del Presidente Gabriel Boric respecto de que en Cuba hay una dictadura “son un avance en la dirección correcta. Pero, ¿sabe qué? Un gran comentarista deportivo decía que goles son amores, pero no buenas razones. Y los goles aquí son que él tome las consecuencias”.

    DIPUTADO JOHANNES KAISER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Gabinete de Kast

    “Bueno, para que veamos”, ironizó Kaiser tras ser consultado sobre que ya ha trascendido qué ministerios del comité político estarían en manos de Renovación Nacional y la UDI, y que aún no hay luces de qué rol tendrá el PNL.

    El parlamentario, quien el domingo reveló que no será ministro debido a que no le han ofrecido, sinceró que “como el Partido Nacional Libertario no tiene noticia todavía, de manera consolidada, de qué es lo que va a suceder y de cómo está la planificación, cuál es el diseño, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo”.

    “Nos falta información. Como no tenemos suficiente información para formarnos una opinión, entonces uno como que navega un poco en la niebla (...) Pero aquí el tema no es solamente un tema de un ministerio en particular, sino que tiene que ver con la arquitectura y cuál es la lógica que va a seguir la nueva administración en su arquitectura. Si nosotros estamos considerados y podemos hacer un aporte a través de esa arquitectura, perfecto. Si no estamos considerados, también perfecto", concluyó.

    El presidente electo José Antonio Kast Diego Martin
