Partido Social Cristiano ingresa censura contra mesa que encabeza Karol Cariola

El Partido Social Cristiano (PSC) materializó este lunes una solicitud de destitución en contra de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados para concretar la salida de su presidenta Karol Cariola (PC), como consecuencia de la investigación que afecta a la parlamentaria por un posible tráfico de influencias en chats revelados con la exalcaldesa de Santiago y militante comunista, Irací Hassler.

Esta petición -también llamada “censura”- derribaría por efecto indirecto a los otros dos integrantes de la directiva, los vicepresidentes de la corporación, Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas (independiente), ya que las “reclamaciones de la conducta de la mesa” -el nombre oficial de estas medidas, según el reglamento- no pueden ser dirigidas solo contra un miembro de la mesa.

La diputada y presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, fue quien dio a conocer la decisión de su colectivo, apuntando a que la continuidad de Cariola en la presidencia perjudica a la corporación.

La censura, que acusa que la presidenta de la Cámara habría incurrido en faltas éticas, se dará cuenta esta tarde y se votará mañana mismo en la sala de la Cámara.

En tanto, se espera que en las próximas horas la bancada de diputados de la UDI decida si presenta o no una la misma acción contra Cariola, ya que inicialmente el secretario general del gremialismo, Juan Antonio Coloma, había dado un ultimátum a la legisladora comunista para que renunciara en las próximas horas.

Aedo dijo que se trataba de “una censura que no busca evaluar a la mesa, es simplemente un hecho político en relación a la presidenta de la Cámara, Karol Cariola. Esta mesa ha acuerdo de forma implacable, hemos dejado que las instituciones funcionen, no hemos intervenido ante la justicia, no hemos hecho ninguna defensa corporativa, por lo tanto, no sé cuál es el afán de llevar adelante una censura que no reúne los requisitos reglamentarios”.