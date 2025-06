Patricio Tombolini (Partido Radical): “El Frente Amplio está fracasando como generación”

“Tienen una inexperiencia profunda, el pecado de la soberbia y de la intransigencia”. El expresidente del Partido Radical Patricio Tombolini no tiene pelos en la lengua para cuestionar al Frente Amplio y plantear la visión crítica que tiene sobre su proyecto político y lo que representan.

El exsubsecretario del gobierno de Ricardo Lagos dice continuar afectado por aparecer en la franja de Gonzalo Winter, la colectividad del Presidente Gabriel Boric. El candidato incluyó imágenes de él en el marco del caso Coimas, del que fue absuelto hace casi 20 años. “Lo que me tiene más asombrado es que me hayan puesto al lado Pinochet. Yo soy uno de los que lucharon por recuperar la democracia”, dice.

Por lo mismo, asegura que su querella sigue en pie. “Lo que tratan de hacer es revivir el octubrismo que a ellos les dio mucha fortaleza. Eso revela que sienten que el resultado de la medición electoral que van a tener ellos no va a ser lo mejor”, sentencia.

Ha pasado una semana desde que el Frente Amplio (FA) estrenó su franja. ¿Cómo se siente ahora?

Con menos molestia, pero sigo sintiendo la irresponsabilidad de ellos de usar la imagen de un hecho que tiene que ver con mi intimidad, porque esa fue de una reacción de molestia frente a un abuso que estaba sintiendo por parte de este señor. Te hace revivir jornadas que son extremadamente dolorosas. Un juicio en el cual te acusan, en el cual te basurean, en el cual te tienen preso, dañan a tu familia, y tú eres inocente. Es una cosa tremenda. Sigo molesto. Lo que me tiene más asombrado es que me hayan puesto al lado Pinochet. Yo soy uno de los que lucharon por recuperar la democracia.

¿A qué atribuye la inclusión de esa imagen en la franja? Ellos han dicho que no se dieron cuenta.

Es el comportamiento de ellos. Son absolutamente improvisadores, son poco prolijos (...). Ellos saben que se exponen a una querella. Si quieren hablar de corrupción, es cosa que corran las cortinas y en su casa tienen varios ejemplos.

Ellos ya retiraron su imagen de la franja. ¿Mantiene la intención de querellarse?

Por supuesto. A ofensas públicas, disculpas públicas. Da lo mismo que la retiren. Esto no tiene que ver con política, tiene que ver con humanidad. Tiene que ver con mi hijo, con mi familia. Hay nietos.

¿Contra quién presentaría la querella? Gonzalo Winter ha dicho que él no lo reconoció.

Yo no soy abogado, yo soy ingeniero comercial, pero la querella va a ser en contra de quienes son los responsables. No sé quiénes son. Pero él dijo que él había autorizado esto. Eso es decir que es responsable.

Constanza Martínez, la presidenta del FA, planteó en CNN que “fue un error (incluir su imagen) porque ofendió a nuestros compañeros de lista”. ¿Se contactaron con usted para ofrecer disculpas?

Nada. Ahora, el daño ya lo hicieron. No es que yo me ponga intransigente. El daño está hecho y requiere una reparación equivalente.

Más allá de este episodio en particular, ¿cuál es su opinión del FA? Son un partido aliado de los radicales...

En la política también hay alianzas por conveniencia. Y cuando tú tienes que administrar un país y eres minoría en el Parlamento, tienes que salir a hacer acuerdos con los que más se parecen a ti. En este caso, los partidos del Socialismo Democrático tienen algún grado de afinidad política tenían con el FA. Ahora, yo siempre he dicho que tienen una inexperiencia profunda, el pecado de la soberbia y de la intransigencia, así no se gobiernan los países. Yo no tengo buena opinión de su capacidad de hacer cosas, de tolerar, de buscar acuerdos.

En el FA apuestan por diferenciarse de los partidos que integraron la Concertación en esta campaña. Pero el Presidente Boric fue el que incorporó a Carolina Tohá y a Álvaro Elizalde a su gobierno. ¿Existe una contradicción en el partido?

Cuando a uno le quedan pocos meses de gobierno, las alianzas empiezan a ser más intrascendentes. Y sobre todo cuando el resultado de la gestión es tan incierto que no asegura la continuidad de un gobierno en el próximo ciclo. Parte de lo que a mí me encanta de lo que hicimos en la Concertación, de lo cual estoy orgulloso, es que nosotros fuimos capaces de tener tres gobiernos continuos. Lo que demuestra el comportamiento que está tomando el FA, especialmente en la franja, es porque no tiene certeza de qué va a pasar con ellos en el futuro. Y lo que tratan de hacer es revivir el “octubrismo” que a ellos les dio mucha fortaleza. Eso revela que sienten que el resultado de la medición electoral que van a tener ellos no va a ser lo mejor.

¿Es de la idea que el Socialismo Democrático debe reunirse con la DC y dejar de lado una alianza amplia con el FA y el PC?

Yo soy partidario de que existan dos listas parlamentarias. No cabemos en una lista única. Pero además cuando tú tratas de construir una lista única, lo que quieren hacer los promotores de la lista única, que es el Frente Amplio, es esconder el costo que le va a cobrar la ciudadanía por sus errores. Ir en una alianza electoral con el Frente Amplio nos va a hacer compartir los costos que van a pagar ellos por su gestión de gobierno.

Su partido ya firmó un pacto con el FA en la primaria. ¿Votaría por Winter en primera vuelta si él logra ganar la primaria?

Ser militante de un partido político significa tener obligaciones con el partido. Y yo sí votaría por él.

Si él llegara a salir tercero en la primaria, ¿sería el fracaso de su generación?

El FA está fracasando como generación, evidentemente. Y es lamentable porque la derecha ha ido construyendo por otra parte una generación de líderes jóvenes. Los países necesitan dirigentes jóvenes con más fuerza, con más ganas, con nuevas ideas. Y es lamentable. Pero yo siento que sí van a ser castigados. No solo en la primaria, también en la elección de parlamentarios.

Tohá ha tenido varios cruces con Jeannette Jara. Hoy varios consideran que ella lleva la ventaja.

Yo creo que no. Este país no es procomunista, este país no es proizquierda, este país se ha girado hacia el centro. La magia de la Carola es que ella representa al centro, ella es una persona de centroizquierda.