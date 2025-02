Paula Daza: “Matthei tiene que mostrar que puede ser una fiel representante de la amplia derecha que tenemos en Chile”

Cuenta Paula Daza que a fines de 2021, en su casa, se reunió con José Antonio Kast antes de decirle que saldría de la Subsecretaría de Salud -donde se había hecho nacionalmente conocida por la pandemia- para colaborar en su campaña presidencial.

“Le dije: te voy a contar quién soy, que vengo de una familia liberal, que soy una mujer liberal, y que en salud pública hay cosas que son importantes impulsar, como el uso de preservativo en las campañas de prevención del embarazo adolescente, que pueden ser cosas cuestionadas en el Partido Republicano”, relata.

Kast -dice- le dio el pase. Y fue en esa campaña en que -casi al azar- terminó como íntima amiga de Evelyn Matthei, quien siendo alcaldesa de Providencia recorrió varias regiones de Chile junto a Daza para apoyar al republicano en la segunda vuelta que finalmente perdió contra Gabriel Boric.

“Las dos teníamos el discurso de que veníamos a abrir la puerta hacia un mundo más liberal”, recuerda. Daza, con el tiempo, se transformó en confidente y, ahora, una pieza fundamental del debate programático de la candidata presidencial de Chile Vamos. Desde ahí, plantea que -en medio de una dispersión de las fuerzas de la derecha- Matthei tiene que mostrar que los puede convocar a todos.

¿Qué proyecto político está ofreciendo hoy Evelyn Matthei?

Evelyn tiene la capacidad de encarnar un proyecto mucho más amplio desde el punto de vista político en Chile. Necesitamos a quien tenga esa capacidad de traspasar fronteras entre liberales y conservadores, y creo que ella la tiene, lo ha demostrado. Ella fue parte de muchas políticas en Chile que en su momento eran cuestionadas, como el aborto en tres causales, y fue criticada. Ella tiene esa capacidad de movilizar propuestas a futuro, que a veces pueden ser cuestionadas por un sector más duro, más conservador de la derecha.

¿Matthei representa un proyecto de derecha liberal?

En ciertas cosas del punto de vista valórico, ella representa una derecha liberal, pero también del punto de vista de su vida, de su gestión, de lo que ella ha creído, es una derecha más conservadora.

Porque ella ciertamente despierta ruidos en la derecha más conservadora...

Probablemente sí, hay personas que no comulgan con su mirada, con su manera de avanzar, pero ella ha sido una fiel representante de la derecha. La derecha promueve fuertemente el crecimiento, el sector privado, desde el punto de vista económico, ella es muy buena representante de esa mirada.

¿Le faltan guiños o acciones tendientes a captar a este voto más conservador, que puede irse con José Antonio Kast?

No sé si le faltan más guiños. Ella va a hacer lo que su conciencia le diga que es lo mejor para Chile en su conjunto, pero ella es la mejor representante para hacer una buena gestión. Ella tiene que mostrar que puede ser una fiel representante de toda la amplia derecha que tenemos en Chile.

¿Y cómo demuestra eso?

Mostrando dónde va a poner las prioridades, los puntos políticos, demostrando que los va a convocar a todos. De esa manera me parece que es la forma correcta de demostrar que es el liderazgo para enfrentar a Chile.

El director de Idea País, Cristián Stewart, dijo a La Segunda que los temas valóricos no van a ser prioritarios en el programa y que se están dejando fuera de la discusión. ¿Es para no generar ruido?

Más que por no generar ruido, porque hoy día no es una prioridad de los chilenos. No es prioridad de los chilenos el tema valórico o discutir una ley de aborto. La prioridad de los chilenos son la delincuencia, la salud, tener trabajo. Que Chile crezca para que tengamos recursos para las pensiones, para la educación, para la salud. Eso es lo que las personas de la calle quieren escuchar, no la discusión valórica, que es de una élite.

¿De qué tiene que cuidarse Matthei? Todavía queda mucho tiempo para la presidencial, hay temor de que le pase lo mismo que a Joaquín Lavín.

Más que cuidarse, ella tiene que ser espontánea como es. En este minuto es un valor más que una cosa negativa. Y tiene que demostrar que va a ser capaz de liderar a Chile en los próximos cuatro años, tiene que mostrar que tiene un equipo detrás de ella. Me parece que eso es importante hacerlo ver al país.

¿Pronto?

Yo me imagino que cuando ella lance su candidatura, que debería ser en los próximos meses, y mostrarnos las propuestas concretas que las personas quieren escuchar.

¿Matthei es una política solitaria? Lo pregunto porque el Presidente Piñera tenía un grupo -Rodrigo Hinzpeter, Ignacio Rivadeneira, entre otros- que lo acompañó durante mucho tiempo antes de ser por primera vez presidente. A ella no se le conoce un grupo que la haya acompañado de toda una vida...

Ella no pertenece a una tribu, ella está en la centroderecha, estuvo en Renovación Nacional, ahora está en la UDI, y dentro de su grupo de trabajo hay muchas personas de Evópoli, hay independientes. Ella traspasa esas barreras y eso probablemente produce molestias o críticas dentro de un sector que le gusta trabajar con los suyos.

Hay quienes dicen que es porque es desconfiada.

Puede ser. No sé si eso habla de desconfianza o de que le gusta trabajar con las personas más afines o que considera que son las mejores. Ella suma a su grupo de trabajo a personas que ella valora desde el punto de vista profesional y humano también, sobre todo.

Esta semana se cumplió un año de la muerte del Presidente Piñera. Usted ha dicho que Matthei es la heredera natural de su legado. ¿Fue obligada a tomar ese rol?

Cada uno de ellos es único. Todos sabemos del liderazgo que tenía el Presidente Piñera, su capacidad de gestión, de adelantarse a los temas. Hoy, desgraciadamente tarde, se está valorando esa capacidad que se echa mucho de menos. Evelyn es la persona que es capaz de continuar con la forma que tenía el Presidente Piñera de gestionar un país. Hay cosas que tienen en común. Ellos ampliaron a la derecha. Piñera tenía dentro de su gobierno a personas muy conservadoras, muy liberales, y esa capacidad Evelyn la tiene, que de alguna manera refleja el legado del Presidente Piñera.

¿Un gobierno de ella sería parecido a un gobierno de Piñera?

No creo que sería parecido, porque a él le tocaron circunstancias muy duras: el estallido social, la pandemia, o sea, situaciones adversas que espero no vuelvan, sea quien sea el próximo Presidente de Chile. Lo que sí creo es que ella ha demostrado que es capaz de enfrentarse a situaciones adversas y seguir adelante. Ella va a ser muy única en su forma de liderar.

¿Mostró debilidad en su liderazgo al no haber podido aglutinar una sola opinión en Chile Vamos respecto de la reforma previsional?

Me parece que no. Ella tenía su posición, y entendió que lo mejor para avanzar era tener una reforma previsional que llevábamos 15 años discutiendo. Probablemente nos va a pasar lo mismo con la reforma de salud cuando finalmente se discuta, va a haber personas que no están de acuerdo con terminar con las preexistencias o distintos temas, y un líder muchas veces -no estando él 100% de acuerdo- tiene que apoyar para que las cosas avancen. No parece haber muchos candidatos para una primaria en Chile Vamos.

¿Sería muy dañino para las posibilidades de Matthei que llegara a una primera vuelta?

Para nada, todo lo contrario. Si los partidos políticos deciden que ella es la mejor candidata para avanzar hacia una segunda vuelta, es porque es la mejor decisión. Pero la carrera recién va a partir en marzo, así que hay que ver si aparecen más actores. Soy la menos indicada para decir si debiera haber o no una primaria. Creo que es una decisión que tienen que tomar los partidos políticos en su momento. Hoy día, más allá de Evelyn, no sé si hay más interesados en participar en una primaria. Por lo que entiendo, José Antonio Kast dijo que no, aparentemente. Kaiser dijo que no. Veo difícil una primaria si no hay actores relevantes.

¿Y cómo ve el rol de Kast en este escenario?

José Antonio Kast es un gran político y líder dentro de su sector y espero que entienda la importancia de que tengamos un presidente que sea capaz de cambiar la aguja desde esta mirada de izquierda ideológica que ha querido prácticamente imponer una forma de vida, una forma de ver el país. Espero que el día de mañana él entienda que apoye a quien sea -ojalá que sea la Evelyn- que pueda liderar la centroderecha. Así como lo hizo Evelyn, que él la apoye cuando sea su momento.

Matthei y Argentina

¿Habló con su hermano José Luis, después de que tuiteara en contra de los economistas chilenos a propósito de la reforma previsional?

Hablé con él, sí.

¿Cómo fue esa conversación?

Él tiene un punto técnico que me parece que es válido (sobre la reforma previsional). Pero en el segundo tuit dijo que había sido arrogante, y se arrepintió, y me parece que está bien que diga que no tenía sentido estar criticando a economistas chilenos. Lo valoro, porque es difícil pedir disculpas.

¿Se le pasó la mano?

No sé si se le pasó la mano, pero creo que no fue necesario... y bueno, él pidió disculpas después.

¿Cómo lo ve en su cargo en Argentina?

Lo veo bien, muy contento, porque de acuerdo a lo que le toca hacer en su rol como viceministro de Economía ha podido ir implementando las políticas que cree que son necesarias para hacer frente a una situación bastante compleja, sobre todo en materia de inflación.

¿Ve posible un gobierno como el de Milei acá en Chile?

Creo que Milei es Milei, es único, pero probablemente algunas de las medidas que está implementando, si tienen éxito, se pueden tomar en Chile. Probablemente, esta desregulación del sector público para que los permisos avancen más rápido, que es el gran problema que tenemos, que se demoran años y años. Chile requiere una nueva mirada de la permisología para avanzar en los proyectos. Eso que está haciendo Argentina, si tiene éxito, sería bueno implementarlo en Chile.

¿Matthei está mirando eso con atención?

Evelyn está mirando muchas cosas. Sí, está mirando a Argentina en forma muy, muy dirigida, porque ve que en varias de las cosas lo han hecho bien. Ella está mirando a Argentina en algunos temas que son relevantes, particularmente la economía.