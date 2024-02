Paulina Vodanovic asume como vicepresidenta de la Internacional Socialista: reemplazará a Isabel Allende en el cargo

Este domingo, la presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, asumió como vicepresidenta de la Internacional Socialista, en reemplazo de la senadora Isabel Allende, quien se desempeñaba en el cargo desde el 2017.

Esto se da en medio del Consejo de la Internacional Socialista que se organiza en Madrid, con la presencia del presidente de España y la organización, Pedro Sánchez.

En su discurso, la timonel del PS, agradeció el apoyo del presidente Sánchez y destacó el “papel fundamental” del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En ese sentido, sostuvo que “ha tenido la fuerza y la valentía de enfrentar un gobierno complejo y de impulsar el socialismo, algo que a todos los que estamos aquí y a quienes representamos, nos llena de esperanza”.

“Me parece que el momento que vive la Internacional Socialista y que vivimos nosotros con el desafío que significa hacer realidad el socialismo en nuestros países, nos tiene que movilizar”, agregó.

De esta manera, Vodanovic afirmó que “la Internacional y el presidente Sánchez, va a contar con el apoyo decidido del Partido Socialista de Chile”.

La recién nombrada vicepresidenta también hizo un especial reconocimiento a la Senadora Isabel Allende, valorando su histórica contribución al Partido Socialista de Chile. “La compañera Allende fue la primera mujer en presidir el Partido Socialista de Chile en 90 años, abriendo los espacios para que hoy yo pueda ser la segunda mujer en presidir nuestro partido”, señaló Vodanovic.

Además, la senadora abordó los actuales conflictos internacionales, enfatizando “la responsabilidad de la Internacional Socialista frente a las violaciones a los derechos humanos y políticos en el mundo”.

“No podemos conformarnos con las violaciones flagrantes a los derechos humanos, a los derechos políticos, claramente no! O ser indiferentes al horror de Gaza o la guerra de Ucrania. No podemos aceptar todo aquello y por eso estamos aquí, y como Internacional Socialista debemos tener una voz fuerte y clara contra estos actos que hoy nos horrorizan”, declaró enfáticamente.

Posteriormente, a través de su cuenta en X, la senadora señaló que “el socialismo debe hacer de la lucha por la dignidad de nuestros pueblos su desafío global más importante”.