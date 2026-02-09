SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Paulina Vodanovic y Lautaro Carmona abordan la controversia por el futuro militante de Jeannette Jara

    Luego de que un grupo de militantes socialistas reconociera públicamente que recibirían a la excandidata si ella renuncia al PC, la timonel del PS llamó al exdiputado para intentar que la discusión no escale. Se espera que las polémicas de las últimas semanas sean abordadas en la conferencia de abril que preparan los comunistas.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    David Tralma
    Javier Salvo/ Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Las puertas del Partido Socialista (PS) están abiertas. Ese fue el mensaje que diversos dirigentes de la colectividad transmitieron la semana pasada ante la posibilidad de que Jeannette Jara decida abandonar las filas del Partido Comunista (PC) y volver a militar.

    Ante el ruido que generó la postura de los militantes socialistas, la presidenta del partido, la senadora Paulina Vodanovic, decidió llamar por teléfono a su par del PC, Lautaro Carmona, el viernes de la semana pasada.

    Lo hizo para abordar directamente con él la controversia e intentar que la polémica deje de crecer, y para anticiparse a una eventual reacción por parte de los comunistas, a quienes no les gustó que desde el PS sugirieran que la excandidata presidencial, quien milita en el PC desde los 14 años, pueda llegar a sus filas.

    Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    En el llamado telefónico, de acuerdo a quienes supieron de él, la senadora le hizo saber al exdiputado que desde el PS no se hizo una “invitación” a la excandidata presidencial, puesto que no es algo que se haya hablado en la directiva.

    Junto con eso, la timonel le enfatizó que ellos respetan el estado de reflexión de la exministra del Trabajo sobre su militancia.

    Fue la propia Jara la que sinceró, el mes pasado, que tiene dudas sobre continuar en el PC. Ella tenía decidido renunciar durante la campaña, como un gesto de amplitud hacia los demás partidos y sectores. Sin embargo, en esa ocasión el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, adelantó públicamente la movida, lo que la obligó a echar pie atrás.

    Esta vez, sin embargo, su reflexión no pasa por un tema electoral. Durante la campaña, Jara tuvo cruces con cuadros históricos del partido, como Carmona, Juan Andrés Lagos y Jadue. Este último, sin embargo, ya no es militante: se le quitó esa condición legalmente por haber quedado con arresto domiciliario en el marco del caso Farmacias Populares.

    En muchas ocasiones, estas polémicas llevaron a Jara a desconcentrarse de las tareas propias de la campaña. Ella, según ha transmitido en su entorno, quedó molesta con la situación y hoy se mantiene con días libres mientras reflexiona.

    La situación ha generado molestia en las huestes del comunismo. Si bien entendieron que Jara debió diferenciarse del PC para salir a abrazar un electorado más amplio, tras los comicios quedaron en una posición incómoda ahora que la abogada mantiene dicho distanciamiento.

    Aunque la eventual incorporación de Jara no se ha tratado en la mesa del PS, que encabeza Vodanovic, incluso algunos de sus integrantes han reconocido que las puertas del partido estarían abiertas para ella si es que decidiera entrar.

    “Liderazgos nacionales y locales que reconozcan la democracia, la justicia social y el respeto irrestricto a los derechos humanos, siempre serán bienvenidos a la gran casa de la izquierda chilena”, dijo el vicepresidente Bastián Jul.

    Jara “fue una buena candidata, tiene una trayectoria que la valida y, por lo mismo, es importante que ella siga vigente. Si es en el PS, bienvenida sea”, complementó la también vicepresidenta y alcaldesa Karina Delfino.

    También lo hicieron los socialistas que trabajaron más estrechamente con Jara en su campaña: Nicole Cardoch y Jorge Millaquén.

    La conversación sobre la eventual incorporación de Jara al PS se abrió como respuesta a la postura de los comunistas Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos, quienes abordaron la situación que enfrenta la isla en el streaming Barbarroja la semana pasada.

    Ahí, Gutiérrez planteó que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”. Por su parte, Lagos afirmó que “en algún momento aquí en Chile se hablaba con tanta ligereza de que la dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba...Yo no sé si en este momento hay algún espacio para justificar algo, a propósito de que ahí habría regímenes dictatoriales, de verdad“.

    FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

    Sus dichos fueron leídos en el PS -y en parte de la alianza de gobierno- como un ataque contra Jara, quien, en medio de su campaña presidencial, dijo que para ella Cuba “evidentemente no es una democracia”, a contrapelo de la postura del PC.

    Comunistas preparan hito

    En el PC cargan motores para un agitado regreso en marzo. Así lo han comunicado en las redes oficiales de la colectividad, donde han relevado el inicio de un nuevo ciclo político con José Antonio Kast, movilizaciones como la del día de la mujer y conmemoraciones en honor a dirigentes históricos como Gladys Marín.

    Dentro de la parrilla de actividades, en el PC preparan un nuevo pleno del comité central, para evaluar el desarrollo del gobierno del Presidente Gabriel Boric, en que los comunistas ocuparon importantes espacios de poder, y para organizar otro hito: la tradicional “conferencia” que hacen entre medio de cada uno de los congresos partidistas.

    Se trata de una instancia que reúne a comunistas de todo Chile, donde se espera que puedan renovarse cargos de autoridades internas y discutir sobre las definiciones de la colectividad de Vicuña Mackenna 31. Todo esto en medio de la reflexión política que hace Jara.

    La conferencia que prepara el PC para abril también será una oportunidad para discutir estos polémicos lineamientos de la tienda que lidera Carmona, un asiduo defensor de Cuba, país que visitó entre el 17 y el 22 de enero acompañado por Lagos. Dicho debate tendrá la particularidad de que Camila Vallejo y el resto de comunistas del gobierno de Boric ya no serán autoridades en ejercicio: por esas fechas, José Antonio Kast llevará poco más de un mes de administración.

    Pese a verse como una posibilidad de discusión, en el PC estiman que el esfuerzo puede no rendir frutos, ya que si bien Jara y los comunistas de disidentes al mando de Carmona tienen una fuerte presencia mediática, en la práctica sus posturas están en minoría al interior de la colectividad de la hoz y el martillo.

    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ
