PC valora rebaja de cautelares de Jadue y llama a la Fiscalía a actuar “sin seguir afectando la integridad” del exalcalde

El Partido Comunista valoró la decisión del 3° Juzgado de Garantía de Santiago de rebajar esta jornada las medidas cautelares que recaen sobre el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por su rol como imputado por fraude al fisco y otros delitos en el caso Farmacias Populares.

Jadue, de larga trayectoria en el PC pero hoy desvinculado de él como consecuencia legal de su inhabilitación para votar al estar imputado, cumplía desde hace un año y medio aproximadamente la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Hoy, en la audiencia en el Centro de Justicia, Jadue buscaba reducir su cautelar en busca de su reinserción laboral, lo que finalmente fue acogido por el tribunal al disponer para él la medida de arresto domiciliario nocturno.

Santiago, 27 de febrero 2026. Adherentes de Jadue en el Centro de Justicia. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El PC se refirió a esta modificación mediante sus redes sociales: “Valoramos la decisión del 3º Juzgado de Garantía que rebaja las cautelares hacia nuestro compañero Daniel Jadue, destacando que ha prestado toda la colaboración requerida en el proceso judicial en curso”.

“Reiteramos que en este caso se hace imprescindible que la Fiscalía actúe con la mayor objetividad sin seguir afectando la integridad política y personal de Daniel. Es una muy buena noticia, además de justa y necesaria", cierra el mensaje.

El timonel de la centenaria tienda, Lautaro Carmona, tildó la determinación del tribunal, mediante sus redes sociales, como “una gran noticia, justa y necesaria”.