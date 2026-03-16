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    Política

    Pérez Mackenna traza sus objetivos en mensaje a funcionarios de la Cancillería: un Chile seguro, confiable y que avanza

    Con foco en la seguridad, credibilidad internacional e inversión, el canciller Francisco Pérez Mackenna delineó el plan para que el país gane protagonismo en un mundo marcado por la tensión global, apostando por una diplomacia más activa para enfrentar amenazas transnacionales y atraer nuevas oportunidades de desarrollo.

    Por 
    Franco Cicchetti

    El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, inauguró formalmente su gestión con un mensaje dirigido a todos los funcionarios de la Cancillería, diseñando la estrategia que guiará la política exterior del país durante los próximos años cuatro años.

    El secretario de Estado asumió el cargo asegurando que llega a la cartera gubernamental con “un profundo espíritu de servicio a Chile, el país que me ha permitido aprender, en donde tuve el privilegio de trabajar 40 años desde el sector privado”.

    El secretario de Estado relevó el trabajo que durante estos años ha hecho la cartera. “Es el resultado del trabajo acumulado de esta institución y de las personas que la han servido a lo largo del tiempo. Nadie viene a la Cancillería a refundarla, sino a agregar esfuerzos en la defensa del interés nacional de Chile y de todos los chilenos”, recalcó.

    Desde esa vereda, fundamentó su diseño en el diagnóstico de un escenario mundial que cambia rápidamente y en la necesidad de concentrar energías.

    “Dentro de ese marco permanente, el gobierno ha definido algunas prioridades que orientarán los énfasis de nuestra acción internacional en este período”, explicó, resumiendo la hoja de ruta en tres ideas simples: “Queremos proyectar a Chile como un Chile seguro, un Chile confiable y un Chile que avanza”.

    Los tres ejes de la política exterior

    Así, Pérez Mackenna trazó sus objetivos al mando de la Cancillería. “Chile debe actuar con claridad sobre lo que busca defender y promover en el mundo. La política exterior debe orientarse siempre por los intereses nacionales de Chile: la seguridad del país, su desarrollo económico, su estabilidad institucional y el bienestar de todos los chilenos”, sostuvo.

    En esa línea, agregó que “bajo esta directriz, Chile asumirá un rol protagónico en la construcción de redes de colaboración, elevando la cooperación internacional en materia de seguridad al rango de prioridad absoluta de proteger a la ciudadanía”.

    Sobre lo primero, en la misiva planteó que se requiere “un Chile seguro, capaz de proteger a sus ciudadanos y de colaborar con otros Estados para enfrentar amenazas que hoy trascienden las fronteras, como el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. La cooperación internacional en materia de seguridad se ha vuelto cada vez más importante y la política exterior puede desempeñar un rol relevante en la construcción de esas redes de colaboración”.

    Sobre lo segundo, recalcó que es necesario relevar que “Chile es confiable” y que “cumple los acuerdos que suscribe, que mantiene su compromiso con un orden basado en reglas claras, que actúa de forma previsible y con responsabilidad ante la comunidad internacional”.

    Y añadió: “Vivimos en un mundo caracterizado por una alta tensión en el orden internacional, debemos ser proactivos en mantener fluidas relaciones con todos nuestros socios y pavimentar caminos para resolver las crisis con ingenio y una dosificada mezcla de audacia y prudencia. Debemos cumplir la tarea siendo transparentes y responsables con todos los chilenos”.

    Además, sostuvo que “debemos ser capaces de transformar nuestras ventajas y recursos naturales en conocimiento, tecnología y valor agregado. El verdadero motor de ese salto está en el capital humano, en la formación de talento, en la ciencia, en la innovación y en la capacidad de generar nuevas industrias. Chile tiene oportunidades extraordinarias en áreas como la minería, la energía, la tecnología, la ciencia, la astronomía, la salud y la educación”.

    Finalmente, indicó que “la política exterior puede contribuir a ese proceso conectando al país con centros globales de conocimiento, facilitando la llegada de inversión estratégica y construyendo alianzas que permitan desarrollar nuevas capacidades productivas”.

    Más sobre:CancilleríaPresidenciaFrancisco Pérez MackennaJosé Antonio KastLa Tercera PM

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