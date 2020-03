¿Permisos de circulación hasta el 30 de abril? Proyecto de ley busca darle un “estirón” al pago de la patente

Este lunes comenzó la propaganda municipal para el pago del permiso de circulación 2020, trámite que, como es habitual, tiene como fecha tope el último día de marzo. Se trata de un gasto que implica un importante flujo para las arcas municipales y que este año podría sufrir un cambio, luego de que la sala de partes de la Cámara de Diputados recibiera una moción para extenderlo hasta el 30 de abril.

El proyecto de ley busca modificar el decreto 2.485 sobre rentas municipales y cambiar la fecha plazo, bajo el argumento de “proteger los derechos de los consumidores, principalmente en lo que respecta a la calidad del producto y a la satisfacción y expectativas de los que adquieren estos bienes y servicios (…) como una manera de aliviar las arcas familiares, particularmente en etapas de nuestra vida republicana de tanta incertidumbre, como las que actualmente experimenta nuestro país”, dice el documento.

Fue desde el oficialismo donde surgió el proyecto, liderado por el diputado Álvaro Carter (UDI), quien manifestó que “el objetivo es que todos hagamos un esfuerzo, y eso va desde nosotros, los legisladores, hasta municipios, Ejecutivo y aseguradoras”.

Uno de los temas que deberá sortear la iniciativa es el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), que forma parte de la documentación requerida para la renovación anual del permiso de circulación, con vencimiento 31 de marzo.

En esa línea, Carter llamó a las aseguradoras “a que entiendan que estamos en una situación excepcional y no cuesta nada hacer un esfuerzo para ayudar a miles de chilenos de clase media, más allá de estar pensando en una pérdida marginal que puedan tener”.

La corredora de seguros generales, Stella Rodríguez, afirmó que “concluido el plazo, quedaría una desprotección, ya que habría que hacer modificación de contrato, habría una laguna y ante un siniestro difícilmente una aseguradora se haría cargo. Imagino que tendría que haber un ‘perdonazo’ por parte del Estado”.

Para el diputado Rául Soto (Ind.) es importante descomprimir la carga de gasto para las familias. “Evidentemente, estamos con los plazos encima y no sé si estemos a tiempo con la voluntad del gobierno para esto e iniciar conversaciones con las aseguradoras”, dijo.

Si bien el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) recibió la iniciativa con buenos ojos , señaló a La Tercera que estudia todas las implicancias, principalmente con los municipios y el impacto que tendría en el flujo de caja de marzo para los municipios. En ese sentido, se trabaja con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) en la definición de patrocinio del proyecto, que podría ser puesto en tabla en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados.

En la Asociación de Municipalidades de Chile dijeron que, por ahora, no han tenido conversaciones con la Subdere. Según informó el presidente de la agrupación, José Miguel Arellano, quien es alcalde de la comuna de Padre Hurtado, “suena buena idea, pero no es llegar y decir un mes más, porque en la práctica para los municipios sería extremadamente difícil tener el mismo nivel de cobertura que marzo, no tenemos todo el personal, tendríamos que pagar horas extras y mover infraestructura, y ya tenemos una tremenda merma en los ingresos por la crisis. Algunos, de hecho, ya han extendido el plazo del pago para otro tipo de patentes".