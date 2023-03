Polémica sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara termina con molestias cruzadas y sin poder votar la “Ley Retamal”

Una agitada sesión se vivió esta tarde en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, luego de que, tras una serie de discusiones y malentendidos al interior de la instancia, no se lograra votar en particular la denominada “Ley Retamal”, proyecto que busca aumentar las penas contra quienes agredan a funcionarios de las policías y que les otorga mayores atribuciones en el marco de la legítima defensa al enfrentar un procedimiento.

Según fuentes del Congreso, la primera situación se dio luego de que el presidente de la instancia, Jorge Alessandri, citara este miércoles a discutir en particular el proyecto, sin especificar que se realizaría la votación de este durante la jornada.

Por este motivo, se debió pedir la unanimidad de los miembros presentes para iniciar la votación, lo que fue rechazado por la diputada comunista Alejandra Placencia.

En la ocasión, la diputada Placencia afirmó que quería presentar “indicaciones” a un texto refundido sobre legítima defensa que la comisión encargó elaborar a los abogados Enrique Aldunate y Pablo Celedón, lo que, según explicaron desde la oposición, ya no era posible hacer en esta etapa de la tramitación.

“Nosotros pensamos que era una indicación sustitutiva”, sostuvo Placencia durante la sesión. “Partiendo de la base de que todos estamos en un ánimo colaborativo es que, legítimamente, una parte de esta comisión, no solo una diputada, sino que al menos cuatro diputados y diputadas entendieron una metodología distinta para esta votación”, agregó la parlamentaria.

“Para unos se pensó que era una indicación sustitutiva al texto, que iba a venir un texto nuevo”, agregó la diputada comunista, quien, tras esta argumentación, no permitió llevar adelante la votación.

Esta situación motivó la molestia de la oposición -incluyendo a representantes de Chile Vamos y republicanos-, quienes acusaron al oficialismo de querer poner trabas a la iniciativa, nombrada en homenaje al suboficial Carlos Retamal, quien perdió la vida en octubre pasado en la comuna de San Antonio, tras ser agredido con un fierro durante una fiscalización de carreras clandestinas.

El diputado Diego Schalper (RN) indicó desde el Congreso que “hoy día teníamos la oportunidad de dar una señal, empezar a votar el proyecto de ley (…) y eso no fue posible. Y no fue posible porque se requería unanimidad para que pudiéramos abrir una votación y lamentablemente no la tuvimos”.

“Adivinen ustedes cuál fue la diputada, a dónde pertenece la diputada que no dio la unanimidad… de Apruebo Dignidad, los mismos que habían votado en contra (el proyecto) en general”, sostuvo el también secretario general de RN.

“Pese a los empeños sistemáticos de la coalición oficialista de dilatar la tramitación de este proyecto, tengan la tranquilidad las víctimas y los carabineros de Chile que la vamos a sacar adelante”, sostuvo Schalper.

Por su parte, la diputada Placencia señaló a La Tercera que lo sucedido en la Comisión de Seguridad Ciudadana este miércoles “es una muestra más de que la derecha no cree en el diálogo democrático y quiere legislar por decreto. Quisieron pasar gato por liebre aprobando un proyecto que ni siquiera se debía votar hoy”.

“Tenemos todo el ánimo de colaborar, pero no vamos a aceptar chantajes. Los temas de seguridad se deben debatir en serio, de buena fe, para beneficio del país y no para su espectáculo personal”, destacó”, cerró la parlamentaria comunista.

Finalmente, en la misma sesión de este miércoles quedó establecido que la comisión votará este lunes, hasta total despacho, el proyecto en cuestión.