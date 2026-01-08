Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de un “número importante” de presos políticos en el país caribeño.

Este hecho se da a solo cinco días de la incursión de Estados Unidos en Venezuela, la cual terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Frente a este nuevo escenario, las figuras políticas en Chile no se quedaron en silencio y manifestaron su valoración, remarcando eso sí, que aún falta mucho para concretar una transición a la democracia.

Desde RN, el diputado integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Diego Schalper, señaló que “todo lo que contribuye al restablecimiento del Estado de Derecho, la democracia y la libertad en Venezuela es una buena noticia y por lo tanto evidentemente la liberación de presos políticos es algo que nos llena de satisfacción, nos llena de alegría y da cuenta de que con todas las vicisitudes y preguntas abiertas que evidentemente todavía tiene el proceso en marcha, hay cuestiones destacables”.

Asimismo, el diputado UDI Christian Moreira defendió: “A pesar de las críticas dirigidas al actuar del Presidente de Estados Unidos, a quien algunos acusan de haber transgredido el derecho internacional, lo cierto es que dicha acción hoy se traduce en hechos concretos que miles de familias venezolanas reciben con alivio y gratitud: la liberación de presos y disidentes políticos que jamás debieron estar privados de libertad”.

Por su parte, el senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, marcó: “Sin duda, lo anunciado hoy y exigido es un primer paso, pero debe procederse a la liberación de todos los presos políticos sin distinción y no vamos a descansar hasta que eso se haga efectivo. Vamos a permanecer vigilantes en torno a que ello ocurra y estamos en permanente contacto con las organizaciones de derechos humanos en Venezuela y con la oposición venezolana”.

El diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, sostuvo: “La caída de Maduro nos trajo buenas noticias y me parece que en Venezuela comienza una transición, pero la transición no es democracia, es el camino para la democracia. Eso significa que el trayecto entre el gobierno dictatorial y la plena democracia no es de la noche a la mañana (...) Seguramente en este proceso va a haber amnistías, que seguramente no nos gusten, pero para que esto se dé tienen que ir ocurriendo cosas donde el régimen dictatorial vaya transitando hacia un proceso democrático”.

Con un tono más duro, el secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Urzúa, afirmó que “la liberación parcial de presos políticos en Venezuela no es un gesto humanitario, es la prueba de que existe una tiranía (...) La verdadera cara del comunismo es la de un régimen que encarcela opositores y los libera cuando le conviene, que usa el fin de las libertades como herramienta política. Ante estas denuncias calló siempre el derecho internacional”.

¿Qué dice el oficialismo?

Desde la vereda oficialista, el diputado Vlado Mirosevic (PL) planteó que se trata de “una muy buena noticia”, pero que “no hay que ser ingenuos”, ya que “faltan muchos gestos para saber si estamos frente a un proceso de transición a la democracia que sea real y que no sea simplemente cosmético”.

El subjefe de la Bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, aseveró: “Todo gesto de paz es bien recibido, y nos alegramos con esta noticia que era tan esperada por la disidencia de Nicolás Maduro. Sin embargo, no se puede desconocer que una medida de este tipo difícilmente hubiera ocurrido de no ser por la intervención de Estados Unidos . Creo que aquí hay que ser prudentes porque aún se vive mucha incertidumbre. Esperamos por el bien del pueblo venezolano que exista una mayor claridad, y que este anuncio sea parte de una transición política pacífica y democrática”.

Diputado Héctor Ulloa. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

En tanto, el diputado frenteamplista Jaime Sáez acotó: “Me parece una buena noticia, que demuestra la voluntad de la presidenta (Delcy) Rodríguez de avanzar en la búsqueda de paz para su país”.

Desde el Partido Comunista, el diputado Boris Barrera, planteó: “Creo que cualquier medida que tomen los venezolanos para que vaya en beneficio de la paz y la conciliación interna en el gobierno, sin injerencia externa, creo que siempre es bueno. Y recordar también de que no es primera vez que hacen eso, también en diciembre recién pasado excarcelaron creo que a cerca de nueve personas involucradas en actos de violencia y que tienen que ver o que están relacionados con ataques, por ejemplo, al metro, a buses, a carros policiales, a instituciones educacionales y entre esas también donde murieron cerca de 20 personas”.

“Todas esas personas fueron excarceladas ahora en diciembre recién pasado y va en esa línea de la conciliación interna que creo que es importante siempre y cuando estas señales o estas medidas se han tomado con acuerdo de todos los sectores de manera en el país y no con injerencia extranjera”, remarcó Barrera.