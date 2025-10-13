SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Pontificar tiene costos”: exasesor republicano arremete contra Cristián Valenzuela por “autoexcluirse” de análisis sobre “parásitos”

El abogado constitucionalista y uno de los hombres fuertes del Partido Republicano durante el Consejo Constitucional, Jorge Barrera, criticó la columna del principal asesor de José Antonio Kast. "Uno debe cumplir al menos con el mismo estándar que profesa", apuntó.

Pedro RosasPor 
Pedro Rosas
14/09/2023 JORGE BARRERA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

En dos ocasiones, el abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano (PSC), José Antonio Kast, ha tenido que responder este lunes por la columna de opinión que su principal asesor, Cristián Valenzuela, publicó hace unos días en La Tercera.

En su texto, titulado “Parásitos”, el también jefe de comunicaciones de la colectividad, reprochó que el Estado chileno “está drenado por parásitos”, apuntando tanto a los gobiernos de centroizquierda como a los del expresidente Sebastián Piñera.

“Los que ya gobernaron, los que se dicen de oposición, también parasitaron el Estado. También apitutaron a los suyos”, recalca en la publicación.

En ese contexto, sus dichos no pasaron desapercibidos en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

“Ha resultado tan insólita esa columna que efectivamente ha generado muchas reacciones, entre otras, decirle a los republicanos, oye, basta ya de este nivel de ataques. Estar tratando de parásitos a todos, realmente no resulta conducente desde ningún punto de vista", criticó el presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, en radio Infinita.

Lo cierto es que las reacciones fueron más allá de la coalición de centroderecha. De hecho, uno de los que se sumó a las críticas contra Valenzuela fue el exasesor del partido, Jorge Barrera, quien fue uno de los hombres fuertes de la tienda en el marco del Consejo Constitucional y también el primer secretario general republicano, donde se mantuvo hasta 2020.

“Más allá de si es debatible o no esa postura ‘quasi libertaria’, en una sociedad chilena con cultura de relación de sus ciudadanos en el Estado, y donde este financia la política, partidos y sus think tanks, el problema fue que se autoexcluyó, y al hacerlo uno debe cumplir al menos con el mismo estándar que profesa… Entonces, hacerse el chorito y pontificar claro que tiene costos", apuntó en su cuenta de X.

21/09/2023 PROCESO CONSTITUCIONAL. EN LA FOTO, AL CENTRO ANTONIO BARCHIESI FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Y es que en el sector, en privado, varios han hecho el punto de que el mismo Valenzuela trabajó por años en el Estado, principalmente en roles políticos. Entre esos cargos, se desempeñó como asesor de la subsecretaría de Hacienda y en Ministerio de Energía, y también en el Congreso.

A lo anterior, también se suma su trabajo en los centros de estudio como la Fundación Jaime Guzmán e Ideas Republicanas, que si bien son instituciones privadas, también reciben financiamiento público, debido a sus asesorías en el Congreso y estar ligados a partidos políticos. La UDI y republicanos, respectivamente.

Así, también se ha desempeñado por varios años en el mundo privado. Entre ellos, en el estudio jurídico Morales & Besa entre 2012 y 2013, y la Universidad Católica.

En todo caso, pese a las críticas, en republicanos no han dudado en salir a respaldar a Valenzuela. Así lo hizo el propio Kast este lunes. En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, consultado sobre si compartía el tono de su asesor, el abanderado aseguró que “sí. Hay gasto político. Él resume muy bien lo que yo vengo diciendo del año 2017, que hay abusos, eso es evidente”.

En esa línea, respecto a la molestia que generó en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), afirmó: “Qué bueno que se pongan nerviosos (...). Cada uno sabe a quién apitutó. Cada uno sabe si hizo alguna función por la cual cobró que no trajo ningún beneficio”.

Más tarde, en una actividad en la que presentó el “Plan al servicio de Chile”, para terminar con los “apitutados” y fortalecer el empleo público, volvió al ser consultado por el tema y afirmó que “si la hubiese escrito yo podría haber sido más dura”.

De esta forma, insistió en que" cada uno se siente afectado si es que dice bueno ‘me siento identificado con lo que dice’. Aquí en el Partido Republicano también hay mucha gente que trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿alguno se siente afectado?, ninguno, porque ninguno llegó ahí por ser pariente de, amigo de, llegaron por sus méritos".

Más sobre:Partido RepublicanoCristián ValenzuelaJorge BarreraEleccionesLa Tercera PM

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alcaldesa de Las Condes presenta propuesta ante comisión de Educación de la Cámara para evitar traspaso a SLEP

Corte mantiene prisión preventiva para exsuboficial FACH formalizada por tráfico de ketamina

Carabineros desaloja y destruye ruca construida en terreno tomado en el lago Lanalhue

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Ley de Presupuesto 2026: alcaldes del Biobío solicitan restablecer los recursos recortados a nivel regional

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

4.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

5.
“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Servicios

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Alcaldesa de Las Condes presenta propuesta ante comisión de Educación de la Cámara para evitar traspaso a SLEP
Chile

Alcaldesa de Las Condes presenta propuesta ante comisión de Educación de la Cámara para evitar traspaso a SLEP

Corte mantiene prisión preventiva para exsuboficial FACH formalizada por tráfico de ketamina

Carabineros desaloja y destruye ruca construida en terreno tomado en el lago Lanalhue

Rosanna Costa viaja a las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en EEUU
Negocios

Rosanna Costa viaja a las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en EEUU

Achs invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena

Accionistas de CSAV aprueban entrega de dividendo por US$200 millones

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas
Tendencias

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Se pierde el Clásico Universitario: revisa la insólita expulsión de Charles Aránguiz en la U ante Palestino
El Deportivo

Se pierde el Clásico Universitario: revisa la insólita expulsión de Charles Aránguiz en la U ante Palestino

Revisa el penal que Sebastián Pérez le atajó a Nicolás Guerra en el duelo entre la U y Palestino

El país más pequeño que va al Mundial: Cabo Verde hace historia y clasifica a Norteamérica 2026

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla
Cultura y entretención

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos

Muere René Olivares, el integrante esencial de Los Jaivas que diseñó sus legendarias carátulas

Crisis se agudiza en Francia y segundo Gobierno Lecornu presenta su gabinete
Mundo

Crisis se agudiza en Francia y segundo Gobierno Lecornu presenta su gabinete

Los próximos pasos del plan de alto el fuego en Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel

Israel confirma que Hamas ha entregado a la Cruz Roja los cuerpos de dos de los cuatro rehenes fallecidos

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa