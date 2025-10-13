SUSCRÍBETE
Política

Timonel de RN emplaza republicanos por columna de Valenzula sobre “parásitos” del Estado: “Basta ya de este nivel de ataques”

El senador Rodrigo Galilea calificó la columna del asesor de Kast como “insólita y agresiva”.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

El timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, compartió las declaraciones del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) e instó al Partido Republicano a terminar con “los ataques” tras la columna de opinión en La Tercera de Cristian Valenzuela, asesor de José Antonio Kast que afirmó que en el Estado hay "parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín".

Ante esto, este lunes, en conversación con radio Infinita, el senador de RN calificó la postura de Valenzuela como “insólita y agresiva”.

“Tildaba de parásitos a todos, básicamente a todos los partidos, menos por supuesto ellos”, añadió.

Galilea recalcó que “ha resultado tan insólita esa columna que efectivamente ha generado muchas reacciones, entre otras, decirle a los republicanos, oye, basta ya de este nivel de ataques. Estar tratando de parásitos a todos, realmente no resulta conducente desde ningún punto de vista".

En esa línea, destacó el emplazamiento del vocero del comando de Evelyn Matthei, el senador Cruz-Coke quien instó al Partido Republicano a concentrarse en Jeannette Jara y “parar con la tontera” de dardos entre oposición.

“De ahí el senador Cruz-Coke, que dice paren la tontería, hay que enfocarse en lo que es verdaderamente importante, entre otras cosas, de que el próximo gobierno no puede ser continuidad del actual gobierno. Eso significa que ya no puede ser, o no debería ser la próxima presidenta del país. Ese es el contexto de las declaraciones de Luciano Cruz-Coke, y yo las comparto totalmente", señaló.

