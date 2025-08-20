Por apoyo presidencial: Rincón asegura que “no podría estar del lado” de Jeannette Jara ni de José Antonio Kast

Un militante de Demócratas prometió ayuda de la senadora Rincón a cambio de firmar por el partido.

La presidenta de Demócratas y senadora, Ximena Rincón, abordó la alianza con Chile Vamos, las candidaturas y el apoyo de su partido a la abanderada Evelyn Matthei, asegurando que: “Yo no podría estar del lado de Jeannette Jara ni de Kast”.

En conversación con Radio Pauta, la parlamentaria aseguró que este acuerdo tiene “varios componentes” y que esperan que todos “puedan ir plasmando en el trabajo de estos días que vienen lo que es el compromiso para volver a recuperar nuestro país”.

Por ello, apuntó que: “Nosotros vamos a trabajar para que Evelyn Matthei sea la presidenta de Chile, pase a segunda vuelta y esté en la papeleta”. Al ser consultada ante la posibilidad que la abanderada no siga en la carrera y debiera presentar su apoyo a otro candidato evitó proyectar respaldos alternativos, afirmando que “n unca, nunca en la vida me he puesto en esos escenarios”.

La Senadora reiteró que trabajarán para que la exalcaldesa de Providencia llegue a La Moneda. No obstante, fue categórica al marcar sus límites: “Créame que yo no podría estar ni con Jeannette Jara ni con Kast”.

“Hoy en el escenario Jara - Kast, créame que no había otra alternativa. De hecho nosotros nos faltaron dos semanas para poder levantar candidatura como partido político nacional. Cumplimos la exigencia de ser partido o conjuntar las firmas con retardo”, explicó.

“De hecho estamos esperando la resolución del Servel para que tengamos reconocimiento oficial y debería llegar en estos días. Y frente a ese escenario teníamos que tomar una decisión y tomamos la decisión de apoyar a Evelyn Matthei por su capacidad, su competencia, por su posición”, añadió la senadora.