Por urgencia médica: diputado Mulet no podrá concurrir al Senado para defender AC contra exministro Pardow

En la antesala de que el Senado vote la acusación contistucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, el diputado Jaime Mulet (FRVS) se restará de la instancia para defender el libelo en la Cámara Alta por una urgencia médica.

Esto porque desde las 10.00 horas el Senado iniciará la sesión para debatir la AC escuchando los argumentos tanto de la comisión revisora de la Cámara de Diputados como del propio Pardow y su defensa.

Fue a través de su equipo que informaron que el parlamentario “p or una urgencia médica el diputado Jaime Mulet no podrá concurrir al Senado a defender la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía , Diego Pardow. Situación fue informada al secretario general de la Cámara”.

Cabe recordar que Mulet fue presidente de la comisión que revisó el libelo, y fue escogido como quien debía realizar la presentación tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Además, había hecho un llamado para aprobar la acusación contra Pardow.

“Me dirán que no he sido leal con el gobierno. La lealtad la entiendo de otra manera, más bien con los principios que sostengo, más allá de cualquier otra consideración y que es defender a los consumidores en un sector que conozco”, mencionó en su momento el diputado de la Federeción Regionalista Verde Social.