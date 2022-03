Por video de agresión a carabinero que disparó en marcha: Ministra Vallejo llama a “no adelantar juicios que pueden terminar siendo prejuicios respecto a hechos de los cuales no tenemos toda la información”

Este lunes, desde el Palacio de La Moneda, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, realizó anuncios sobre el trabajo que se realizará esta semana, adelantando que el día viernes se llevara a cabo el “primer encuentro interministerial para respuesta pandémica”.

Así también, abordó la agenda “que busca hacerse cago de los distintos impactos que ha sufrido nuestra población producto de la pandemia, de la situación económica, de lo que hemos vivido con el estallido social, tanto en materia de Derechos Humanos, como ha impactado también esto en ciertos sectores de nuestra población, como pymes y comerciantes”. En esa línea dijo que habrán reuniones interministeriales “lideradas por el ministro de Economía, Nicolás Grau”.

Así también, la vocera de gobierno aseguró que habrá “un plan de recuperación de barrios y espacios públicos un enfoque particular en Santiago, esto ha implicado un compromiso de trabajo con la alcaldesa de Santiago, la gobernación y otros representantes ciudadanos”.

Por otra parte, la secretaria de Estado fue consultada por el video que publicó ayer el diputado Jorge Alessandri (UDI) en su cuenta de Twitter, en el cual se puede apreciar que el carabinero que disparó en la marcha fue previamente agredido por unos sujetos.

Al respecto, Vallejo comenzó aclarando que “lo primero es que todos esos nuevos antecedentes que hemos podido ver por redes sociales y a través de la prensa están en el poder de la justicia, hay una investigación en curso que es importante dejar que se desarrolle para determinar finalmente si el actuar del policía fue desproporcionado o no”.

Y, recalcó que “el hecho es grave, nosotros no queremos heridos, ni heridos de bala civiles, ni policías heridos y ,por lo tanto, no le podemos quitar gravedad al hecho y al asunto y por eso la investigación, tanto en sumario, como a cargo de la Fiscalía”.

En concreto, hizo un llamado “y compartimos con algunas personas que lo han hecho en el sentido de cuidar cómo usamos las redes sociales respecto a esto, para no adelantar juicios que terminan o pueden terminar siendo prejuicios respecto a hechos de los cuales no tenemos toda la información, pero como gobierno no podemos menos que lamentar que tengamos o terminemos una jornada con personas heridas y en ese sentido no queremos más violencia”, sostuvo la ministra.

Designación de Figueroa en Argentina

La vocera de gobierno fue consultada por por la designación de la expresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa (PC), como embajadora de Chile en Argentina. Fue durante la tarde de este domingo que la canciller, Antonia Urrejola, confirmó el nombramiento luego de recibir el beneplácito del gobierno trasandino.

Al respecto dijo que Figueroa es “una dirigenta sindical con experiencia en relacionamiento internacional en el área sindical, para nosotros es una razón de orgullo” y que “esta sería la primera mujer de la historia en asumir esta responsabilidad”.

En seguida argumentó que la decisión del Presidente apunta a reivindicar la presencia de mujeres en embajadas, pero que también es “una definición política de reivindicar el rol de los dirigentes sociales, dirigentes sindicales en labores que probablemente siempre se determinaron para una elite, y creemos que eso es una definición política que nos parece correcta”.

Asimismo, subrayó que la decisión tenia que ver también con la paridad, “y en la carrera diplomática cuesta a veces darle mayor presencia a mujeres tenemos que tener un porcentaje de nombramientos políticos con objetivos políticos, presencia de mujeres y de otros liderazgos y de otras trayectorias de vida que también puedan contribuir en países que sin claves para la política internacional de Chile”.