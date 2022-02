Por votación unánime: Comisión de Sistema Político rechazó propuesta que buscaba la disolución de los poderes del Estado

Durante la mañana de este jueves, la Comisión de Sistema Político rechazó de forma unánime con 25 votos en contra la iniciativa de norma constitucional presentada por la convencional María Rivera (ex Lista del Pueblo), que proponía disolver los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) para reemplazarlos por una asamblea integrada por 600 miembros, entre trabajadores y comunidades indígenas.

La iniciativa -que también fue firmada por los constituyentes Alejandra Pérez (ExLista del Pueblo), Dayyana González (Ex Lista del Pueblo), Isabel Godoy (Pueblo Colla), Carolina Vilches (Apruebo Dignidad), Elsa Labraña (Ex Lista del Pueblo), Ivanna Olivarez (Ex Lista del Pueblo) y Eric Chinga (Pueblo Diaguita)- fue blanco de comentarios incluso del propio presidente Gabriel Boric, quien durante la jornada de ayer, por primera vez, criticó un hecho referido al proceso constituyente.

Del mismo modo, el convencional y ex vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa (Frente Amplio) también se sumó a las críticas, y aclaró a través de su cuenta de Twitter que en la Convención “no hay temas vetados, de eso se trata la democracia, pero esta iniciativa no prosperará”.

Incluso la propia Rivera (exLista del Pueblo), al momento de exponer la propuesta, se anticipó a las críticas de sus pares y mencionó que se hacía responsable de la iniciativa, puesto que incluso una de las convencionales firmantes, Alejandra Pérez (Ex Lista del Pueblo) votó en contra dentro de la comisión.

Debido a que la iniciativa fue rechazada en la votación particular, no seguirá avanzando en su tramitación para ser discutida en el pleno de la Convención.