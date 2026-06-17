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    Política

    Presidenta de comisión revisora adelanta que podrían votar este lunes informe de AC contra Nicolás Grau

    La decisión sería tomada en base a la gran cantidad de invitados que se excusaron de asistir.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Este miércoles la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, recibió a dos invitados, además de recibir la excusa de 14 invitados y solo siete confirmaciones, lo que podría adelantar la votación del informe de la acción.

    La instancia informó de una gran cantidad de invitados que se excusaron de asistir, por lo que resolvió suspender la sesión de este viernes. No obstante, los parlamentarios cuestionaron las inasistencias y afirmaron que “tendremos que conformarnos con las opiniones que han vertido expertos por la prensa”.

    Así la señaló la presidenta de la comisión, la diputada Marcela Hernando (Partido Radical), quien tras la sesión de este miércoles abordó la situación de los expertos y detalló que “de todos los invitados que han propuesto tanto la parte acusadora como la defensa y los propios diputados, ha habido 14 excusas y solamente 7 respuestas afirmativas”.

    En ese contexto, la parlamentaria adelantó que “vamos a terminar el próximo día lunes. Probablemente este viernes no tengamos que sesionar porque todas las personas que estaban invitadas han declinado asistir”.

    Respecto a las inasistencias, Hernando comentó que “esto puede ser interpretado de diferentes maneras” y manifestó que “lo siento mucho porque en alguna medida le resta posibilidades de conocer las opiniones de personas expertas”.

    Asimismo, destacó que “la reunión de hoy fue muy productiva, escuchamos a ambas partes y eso verdaderamente permite a uno irse haciendo un juicio objetivo”. Sin embargo, señaló que “tendremos que conformarnos con las opiniones que han vertido expertos por la prensa u otros medios y que son conocidas”.

    Considerando lo anterior, la diputada hizo un llamado “a todo el mundo a informarse respecto a lo que está pasando”.

    Finalmente, Hernando afirmó respecto al informe de la comisión que “estaríamos votando el día lunes si es que todo transcurre como lo tenemos planificado, y el día martes se estaría votando en la Sala”.

    Más sobre:Comisión revisoraACNicolás GrauCámara de Diputados

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