SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Presidenta del Frente Amplio defiende a Marcel y manifiesta que no comparte las críticas de Carmona a su gestión

La líder frenteamplista defendió la gestión de Marcel a cargo de Hacienda y manifestó su desacuerdo con las palabras de su par del PC.

Helen MoraPor 
Helen Mora
CONSTANZA MARTINEZ - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

La timonel del Frente Amplio Constanza Martínez manifestó su desacuerdo con la crítica que su par del PC Lautaro Carmona lanzó en contra del saliente ministro de Hacienda Mario Marcel.

En concreto, este domingo el líder del PC reprochó la gestión del exjefe de la billetera fiscal, argumentando que el expresidente del Banco Central “se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”, lo que dificultó, según observó el timonel comunista, el avance de la agenda del gobierno de Boric.

En la misma línea, puso en duda si fue una renuncia o si el Mandatario lo forzó a abandonar el gabinete.

Sus palabras incomodaron a los rostros del gobierno y -nuevamente- a la campaña presidencial de Jeannette Jara (PC).

Bajo ese marco, en entrevista con radio Universo, Constanza Martínez defendió el trabajo de Mario Marcel y aseguró que no comparte la postura del comunista.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“A mí como presidenta del Frente Amplio me enorgullece el trabajo del ministro, creo que le tocó tiempos muy difíciles, con una triple crisis abierta por elementos de la pandemia, de la post pandemia, de la crisis institucional, también de la crisis global, que ha sido muy difícil de sortear, y creo que en eso, yo al menos recojo lo bueno”, afirmó la frenteamplista.

En esa línea, sobre las declaraciones de Lautaro Carmona, Martínez sostuvo: “No las comparto”.

Dicho eso, agregó: “Creo que es un partido más de los nueve partidos que estamos involucrados sobre esto. Ahora, yo creo que en general las discusiones se tienen que dar en los espacios que corresponden, en los espacios estratégicos, en los lugares donde hay cierto grado de definición”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Si eso además va a estar aparejado de una discusión programática me parece que está bien. De hecho, nosotros tuvimos diferencias la semana pasada por el tema del aborto y lo planteamos abiertamente y creo que es algo bueno que se pueda dar porque estamos en construcción de esa coalición y por lo tanto creo que es sano que podamos dar ciertos debates y ofrecer cierto énfasis para luego ir determinándolo también en función de las fuerzas como queden planteadas en el Congreso”, continuó.

Más sobre:Constanza MartínezLautaro Carmona

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

García pide a los candidatos asesorarse mejor sobre la reducción del gasto fiscal y acusa falta de realismo

“Son muy parciales y mentirosos”: Por qué Trump quiere revocar las licencias de ABC y NBC News

La ONU pide que la investigación de Israel a raíz del ataque contra un hospital en Gaza genere “resultados”

Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré

Cordero y ataque en Victoria: “Aquí hay un crimen alevoso que debe ser investigado con oportunidad y que tiene que obtener resultados”

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

5.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Servicios

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil
Chile

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Cordero y ataque en Victoria: “Aquí hay un crimen alevoso que debe ser investigado con oportunidad y que tiene que obtener resultados”

Nuevo embajador de Israel pide “objetividad” al gobierno de Chile respecto al conflicto en Gaza

García pide a los candidatos asesorarse mejor sobre la reducción del gasto fiscal y acusa falta de realismo
Negocios

García pide a los candidatos asesorarse mejor sobre la reducción del gasto fiscal y acusa falta de realismo

Trump y las tierras raras amenazan la precaria tregua comercial entre China y EE.UU.

Lenovo dice que vive un “momento espectacular” en Chile y que se ve favorecida por compras de los argentinos

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo
Tendencias

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone

Matías Dituro no se olvida de la UC: el sentido mensaje del portero por la inauguración del Claro Arena
El Deportivo

Matías Dituro no se olvida de la UC: el sentido mensaje del portero por la inauguración del Claro Arena

El enigmático mensaje de Marcelo Ríos en sus redes sociales: “Ayuda”

Presidente de Alianza Lima carga contra la U: “Si le otorgan los puntos sería un precedente terrible”

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré
Cultura y entretención

Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré

Presentan libro del escritor Gonzalo León sobre César Aira

Eros Ramazzotti regresa a Chile en 2026

“Son muy parciales y mentirosos”: Por qué Trump quiere revocar las licencias de ABC y NBC News
Mundo

“Son muy parciales y mentirosos”: Por qué Trump quiere revocar las licencias de ABC y NBC News

La ONU pide que la investigación de Israel a raíz del ataque contra un hospital en Gaza genere “resultados”

Vehículo cayó al canal San Carlos en La Florida

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo