Presidenta del Frente Amplio defiende a Marcel y manifiesta que no comparte las críticas de Carmona a su gestión

La timonel del Frente Amplio Constanza Martínez manifestó su desacuerdo con la crítica que su par del PC Lautaro Carmona lanzó en contra del saliente ministro de Hacienda Mario Marcel.

En concreto, este domingo el líder del PC reprochó la gestión del exjefe de la billetera fiscal, argumentando que el expresidente del Banco Central “se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”, lo que dificultó, según observó el timonel comunista, el avance de la agenda del gobierno de Boric.

En la misma línea, puso en duda si fue una renuncia o si el Mandatario lo forzó a abandonar el gabinete.

Sus palabras incomodaron a los rostros del gobierno y -nuevamente- a la campaña presidencial de Jeannette Jara (PC).

Bajo ese marco, en entrevista con radio Universo, Constanza Martínez defendió el trabajo de Mario Marcel y aseguró que no comparte la postura del comunista.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“A mí como presidenta del Frente Amplio me enorgullece el trabajo del ministro, creo que le tocó tiempos muy difíciles, con una triple crisis abierta por elementos de la pandemia, de la post pandemia, de la crisis institucional, también de la crisis global, que ha sido muy difícil de sortear, y creo que en eso, yo al menos recojo lo bueno”, afirmó la frenteamplista.

En esa línea, sobre las declaraciones de Lautaro Carmona, Martínez sostuvo: “No las comparto”.

Dicho eso, agregó: “Creo que es un partido más de los nueve partidos que estamos involucrados sobre esto. Ahora, yo creo que en general las discusiones se tienen que dar en los espacios que corresponden, en los espacios estratégicos, en los lugares donde hay cierto grado de definición”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Si eso además va a estar aparejado de una discusión programática me parece que está bien. De hecho, nosotros tuvimos diferencias la semana pasada por el tema del aborto y lo planteamos abiertamente y creo que es algo bueno que se pueda dar porque estamos en construcción de esa coalición y por lo tanto creo que es sano que podamos dar ciertos debates y ofrecer cierto énfasis para luego ir determinándolo también en función de las fuerzas como queden planteadas en el Congreso”, continuó.