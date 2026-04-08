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    Presidenta PS intensifica críticas a reforma miscelánea de Kast: “No vamos a ser cómplices de empobrecer a la ciudadanía”

    La senadora Paulina Vodanovic además apuntó a los efectos internos del alza internacional de combustibles como la "primera crisis" del Ejecutivo y la ejemplificó con Sedini corriendo por las escaleras: “Ese descontrol creo que es la imagen viva del gobierno”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, intensificó las críticas en contra de la reforma miscelánea del gobierno -denominado Plan de Reconstrucción Nacional- y que desde la oposición han calificado como “la madre de todas las batallas”.

    Los cuestionamientos del sector apuntan a que se trata de un proyecto que incluye un paquete de 40 medidas desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología, cambios en beneficios educacionales, hasta asuntos de seguridad pública.

    El conjunto de iniciativas se iba a ingresar este martes en el Congreso, pero finalmente en La Moneda se decidió esperar unos días más, por lo que se espera que se produzca recién la próxima semana.

    En diálogo con radio Duna, Vodanovic apuntó que “esto es una ensalada de fruta, una cosa que mezcla peras con manzanas, medidas de corto plazo, de largo plazo, temas muy relevantes y de larga discusión que debieran tener una discusión importante para poder analizar sus efectos, como es una reforma tributaria, con otras medidas inmediatas y de corto plazo de reacción a una crisis que es verdadera, que se ha creado producto del alza de los precios del petróleo”.

    “La verdad es que esta es la ley más importante del gobierno del Presidente Kast, que sigue un modelo de Estados Unidos, de Argentina, con estas leyes misceláneas donde lo que se busca finalmente no es solucionar muchos problemas, se busca impedir el sano debate democrático en el Parlamento presionando con medidas que son urgentes, discusiones que son de largo plazo”, remarcó.

    La timonel socialista descartó que la intención sea convertirse en una oposición obstruccionista, pero apuntó que el contenido del megaproyecto no ha sido socializado.

    “Nosotros no es que nos queramos oponer a todo, pero la verdad es que si no tenemos conocimiento y entendemos que producto de estas leyes puede haber afectación de los derechos de las personas, puede haber menos ingresos fiscales para el país, y por lo tanto, al haber menos recaudación también menos protección social, evidentemente no vamos a estar de acuerdo con aquello, no vamos a ser cómplices de empobrecer a la ciudadanía”, dijo.

    Y luego agregó: “La verdad es que quien no escucha es el gobierno, no solo no escucha, tampoco contesta, entonces la verdad es que es bien complejo el escenario”.

    La senadora además apuntó a los efectos internos del alza internacional de combustibles como la “primera crisis” del Ejecutivo y la ejemplificó con la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, corriendo para evitar a la prensa.

    “Creo que es bien descriptiva la imagen de la vocera hoy día, que no se ve, porque no ha ido nunca al Congreso, la vocera no da la cara, no enfrenta a los medios, arranca, corre por las escalas. Entonces, ese descontrol creo que es la imagen viva del gobierno. Un gobierno que frente a la primera crisis real, y no a esta crisis que instaló por eslogan, sino a una crisis real que se produce producto del alza de los precios del petróleo a nivel internacional, reacciona torpemente", zanjó.

    Más sobre:Paulina VodanovicOpisiciónGobiernoJosé Antonio KastMara SediniMepcoCombustiblesPlan de Reconstrucción Nacional

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