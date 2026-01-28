Presidente Boric alista gira por Atacama y Antofagasta con foco en minería, cultura y preservación de recursos naturales

El Presidente Gabriel Boric inicia este jueves 29 de enero una gira por las regiones de Atacama y Antofagasta con énfasis en el desarrollo de la minería, la promoción de la cultura, la preservación de los recursos naturales y el diálogo con las comunidades indígenas.

El Mandatario arribará por la mañana a la comuna de Diego de Almagro, donde encabezará la ceremonia de Firma de Decretos de la Red de Salares Protegidos de la Región de Atacama. Luego en Copiapó, encabezará la ceremonia de Inauguración del Museo Regional de Atacama.

El viernes, en tanto, sostendrá un encuentro con comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta. Además, encabezará la ceremonia de Inauguración del Agua Potable Rural (APR) de Toconao.

El Jefe de Estado estará acompañado por las ministras de Minería, Aurora Williams; de Medio Ambiente, Maisa Rojas; de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa.

Además, serán parte de las visitas los respectivos delegados presidenciales, de la Región de Atacama, Rodrigo Illanes; de Antofagasta, Karen Behrens; y los gobernadores de la Región de Atacama, Miguel Vargas y de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz.

El retorno de Boric a Santiago está planificado para la tarde del viernes.