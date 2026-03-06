SUSCRÍBETE
    Política

    Presidente Boric ante polémica por cable chino: “Se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales”

    En entrevista con 24H, el mandatario indicó que en su administración no ha existido la "intención de esconder la pelota" a las futuras autoridades del gobierno de José Antonio Kast y que esperan retomar el traspaso de mando a la brevedad.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Santiago 19 de enero 2026. El Presidente Electo, Jose Antonio Kast, realiza una declaracion junto al Presidente de la Republica, Gabriel Boric Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En una de sus últimas entrevistas antes de abandonar el cargo el próximo 11 de marzo, el Presidente Gabriel Boric insistió este jueves en que comunicó al mandatario electo, José Antonio Kast, el impasse con Estados Unidos respecto del proyecto de cable submarino entre Chile y China y, en ese sentido, aseguró que el tema está siendo utilizado como “excusa” por la administración entrante para suspender las reuniones bilaterales de traspaso de mando.

    En este marco, volvió a señalar como “falsas” las acusaciones realizadas desde el entorno del republicano, respecto de una eventual retención de información por parte de la administración saliente.

    “El día 18 de febrero yo había llamado al presidente Kast para decirle (...) tengo cuatro temas que conversar con usted”, incluyendo “el cable chino, en donde le conté de las amenazas que había sobre la mesa por parte de Estados Unidos y que yo no iba a tomar una decisión sin conversar el tema con él, porque el grueso de la tramitación se iba a realizar durante su mandato y que esto correspondía a discutirlo en persona”, afirmó Boric en declaraciones a 24H.

    “Pero eso se habló para tener una reunión presencial y ahí acordamos tener una reunión presencial. De hecho, yo quería tener la reunión en la brevedad, finalmente por temas de agenda o lo que sea, nos propusieron que fuera a fines de febrero, se termina concretando para el 3 (de marzo), entre medio nos proponen incluir otro tema que para ellos era muy importante que es el tema del estado de las arcas fiscales, nosotros accedimos y después sucede todo este entrevero”, agregó el jefe de Estado.

    En este sentido, el mandatario indicó que el tema del proyecto de cable chino “hoy día se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales, de traspaso, que son muy útiles. Y yo creo que eso es un error, porque acá no ha habido en ningún momento, en ningún momento, ninguna intención de esconder la pelota, de no pasar información”.

    Retiro del decreto

    Consultado por la fecha en que se enteró de la molestia de Estados Unidos por el proyecto, el Presidente Boric comenzó señalando que supo de la sanción contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el 20 de febrero.

    Ante esto, se le indicó que, no obstante, en declaraciones a 24H, el propio secretario de Estado había reconocido que tuvo advertencias de posibles sanciones contra él y otros tres funcionarios chilenos “a fines de enero”.

    Así, el mandatario fue consultado por qué demoró tanto en informar del tema a Kast.

    “El presidente electo es el presidente electo. Y nosotros somos un gobierno en ejercicio. Y lo que corresponde es que discuta todos estos temas con nuestros colaboradores. Y cuando yo veo que nos aproximamos y que hay que tomar una decisión, o tomar la decisión de no tomar una decisión, digo, ¿sabe qué? Esto corresponde que lo sepa el futuro gobierno”, manifestó.

    Requerido, luego, por la decisión de retirar el decreto que había sido enviado a Contraloría para dar inicio al proceso de concesión del cable chino, y si esto correspondía haber cedido ante las amenazas de EE.UU., Boric fue tajante: “No se cedió y no se debe ceder. Acá la decisión se tiene que tomar en función de los intereses de Chile. Yo tomo la decisión en función de los intereses de Chile”.

    En tanto, sobre si fue “prudente” avanzar en el proyecto con China a pocos días del fin de su gobierno, el jefe de Estado sostuvo que “en esto hay procedimientos que son reglados y que son normales” y que, precisamente, por lo delicado del tema, tomó la decisión de “conversar con el presidente electo, tomar una decisión en conjunto, porque el grueso de la tramitación le iba a tocar a él”.

    Ceremonia de cambio de mando

    A seis días del cambio de mando, y en medio del impasse con Kast, el Presidente Boric adelanta una ceremonia republicana y exenta de problemas.

    “La ceremonia es un acto que va a salir bien, no tengo ninguna duda”, partió señalando. “Es un momento en el que todos tenemos que estar a la altura y no me cabe ninguna duda que más allá de cualquier diferencia de opinión e incluso de este entrevero que ha sucedido en los últimos días (...) ese día va a salir bien y Chile va a estar orgulloso de su democracia”.

    Ahondó al señalar que “creo que parte del éxito de Chile tiene que ver con la fortaleza de sus instituciones y, por lo tanto, independiente de las diferencias, eso se tiene que mantener así y por mi parte no tengan ninguna duda que el 11 de marzo va a ser impecable sin ningún tipo de tensiones ni nada”.

    Respecto de la posibilidad de retomar las reuniones bilaterales con las autoridades entrantes, el mandatario sostuvo que “eso lo tiene que responder la contraparte. Yo sigo estando 100% disponible y mi gobierno entero a que (continúen) las reuniones de traspaso que se estaban realizando de buena manera”.

