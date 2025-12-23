SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Boric llama a “evitar retrocesos” en reformas laborales y acusa que “se las tratan de apropiar sectores de derecha”

    A menos de tres meses del cambio de mando, destacó las iniciativas como el Copago Cero, la Ley de 40 horas, el aumento del sueldo mínimo y la ley de conciliación laboral.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Presidencia

    El Presidente de la República, Gabriel Boric, llamó a “evitar retrocesos y avanzar” en las reformas laborales conseguidas durante su administración, destacando algunas de las iniciativas aprobadas en su gobierno.

    A menos de tres meses del cambio de mando, el jefe de Estado encabezó la ceremonia de entrega del Premio Manuel Bustos Huerta 2025, condecoración entregada para líderes sindicales, donde se refirió a los avances en materia laboral.

    En esa línea, el Mandatario destacó la labor dirigencial, y señaló que “los jóvenes necesitan saber cómo en momentos difíciles hubo quienes levantaron la voz para organizarse, salir adelante y que nunca bajaron las banderas y que nunca perdieron la esperanza”.

    “Como decían viejos compañeros, adelante con la esperanza intacta. Porque si esa se nos rompe, ahí sí que estamos derrotados. Pero a mí, por lo menos, como Presidente de la República, la tengo firme”, indicó.

    Dentro de ello, reiteró el “honor” de conmemorar la labor dirigencial, y como apoyaron reformas laborales conseguidas en la administración actual como el Copago Cero, aumento de sueldo mínimo, la Ley de Conciliación Laboral y la reducción de jornada laboral a 40 horas.

    En esta última, el Presidente Boric mencionó que “ahora se la trata de apropiar sectores de la derecha. Impresionante cuánto ridiculizaron a la entonces diputada Camila Vallejo cuando la presentó”.

    Asimismo, realizó un llamado a “evitar retrocesos y avanzar hacia un trabajo decente con salarios dignos, con la ampliación de la negociación laboral, con más sindicalización, con más capacitación, que dé cuenta de la profunda transformación tecnológica que se está produciendo en el mundo del trabajo, no va a ser fruto de la casualidad, sino que será fruto de nuevas luchas”.

    Premio Manuel Bustos Huerta

    El Presidente realizó la entrega del Premio Manuel Bustos Huerta 2025 a Olimpia Riveros Ravelo y Luis Fuentealba Reyes, en compañía del ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, y el director nacional del Trabajo (s), Sergio Santibáñez.

    Olimpia Riveros es profesora de español de la Universidad de Concepción y ejerció la docencia en el liceo Lorenzo Arenas de Concepción entre 1965 y 1986, año en que fue exonerada de su labor docente a raíz de su lucha en oposición a la dictadura militar. Actualmente, es concejala de la Municipalidad de Concepción.

    Por su parte, Luis Fuentealba comenzó su rol sindical en 1963, participando de la huelga de trabajadores pesqueros de Iquique. Durante el gobierno del Presidente Salvador Allende representó a los trabajadores de la Construcción de Ejecución Directa ante la Corporación de la Vivienda de Chile, mientras que durante la dictadura asumió la vicepresidencia de la coordinadora sindical y fue integrante del Consejo Directivo Nacional de Trabajadores (CNT); y posteriormente, en 1989 fundó la CUT Santiago Centro-Estación Central, donde asumió la vicepresidencia.

    COMENTARIOS

