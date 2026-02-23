Presidente Boric recibe a Iturriaga y Varela en audiencia en La Moneda previo a traspaso de mando en el Ejército

Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, recibe en audiencia al comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, y al próximo comandante en jefe del Ejército, general de división Pedro Varela.

El Presidente Gabriel Boric recibió en una nueva audiencia en La Moneda al actual comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, y a su sucesor, el general de división Pedro Varela.

El Jefe de Estado, junto a la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, recibió en el Palacio a la saliente máxima autoridad castrense y al comandante entrante.

marcelo segura

La cita entre el Mandatario, Iturriaga y Varela se produce a 13 días del traspaso de mando en el Ejército, que se concretará el próximo 9 de marzo.

La designación de Varela como sucesor de Iturriaga fue dada a conocer el 10 de noviembre de 2025, jornada en que Boric recibió a ambos en La Moneda.

El Presidente, además, dio cuenta de la cita en sus redes sociales. “Junto a la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, nos reunimos con el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, y el general de división Pedro Varela, que en los próximos días asumirá la Comandancia en Jefe del Ejército. Trabajamos para un traspaso de mando impecable en esta institución al servicio de las chilenas y chilenos”.