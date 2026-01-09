SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    El Mandatario, además, deslizó un dardo en contra de Daniel Jadue, al que calificó de "exalcalde procesado", luego de las críticas del ex-PC por la postura de la administración actual ante conflicto en Ucrania.

    Javiera Ortiz
    Presidente Gabriel Boric. Foto: Diego Martin/Aton Chile.

    El Presidente Gabriel Boric se sumó a la tesis propuesta por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien advirtió sobre la eventual amenaza que significa para Chile la incursión de Estados Unidos en Venezuela.

    En entrevista con Súbela Radio, el Mandatario apuntó al riesgo que implica menospreciar el derecho internacional y el posible peligro para la posición de Chile.

    “Porque en el futuro, con otro gobierno, tal como ha amenazado a todos los países que mencionaba antes, podría eventualmente amenazar a Chile, y podría no ser Estados Unidos, sino otro régimen”, afirmó.

    Y luego agregó: “Quedó muy claro que el objetivo de la intervención militar que hicieron no era por la democracia, sino el petróleo”.

    Estas declaraciones adhieren a la advertencia previa de la secretaria de Estado en una vocería en La Moneda el lunes, donde sugirió una eventual amenaza del gobierno de Donald Trump para la región.

    “Así como fue Venezuela ahora, mañana (puede ser) el canal de Panamá, Groenlandia y quién sabe si no también sobre otro recurso estratégico como el cobre o el litio en otros países de nuestra región, entonces, hay que abrir los ojos”, dijo la ministra.

    Adicionalmente, el Jefe de Estado se refirió a su par norteamericano como una persona “intolerante” y que “está permanentemente vulnerando el derecho internacional”.

    Ante esto, valoró la posición histórica de Chile sobre el derecho internacional. “Junto al canciller hemos fijado una posición de gobierno, y no solo de gobierno sino de Estado, en función a la tradición histórica de Chile”.

    Dardo a Jadue

    En el diálogo radial, Boric, además, lanzó un dardo, sin mencionarlo, al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (exPC), quien criticó en su canal de YouTube la posición del gobierno y sus lineamientos políticos ante la situación en Venezuela, y lo acusó de previamente subordinarse a Estados Unidos respecto al conflicto en Ucrania.

    “Lo decía un exalcalde hace poco procesado que nosotros nos habíamos subordinado a los intereses de Estados Unidos al defender Ucrania. Nosotros nos atenemos al respeto al derecho internacional y yo me siento muy orgulloso de eso. Tal como lo hemos hecho en la crisis en Ucrania, en el genocidio que sigue llevando adelante el Estado de Israel en Palestina, o en la intervención de Estados Unidos en Venezuela, hemos defendido una sola línea, no tenemos un doble estándar en eso”, enfatizó el Presidente.

