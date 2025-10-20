SUSCRÍBETE
Política

Presidente de Evópoli afirma que Matthei logró estrechar la distancia con Kast: “Estamos en un empate técnico”

Juan Manuel Santa Cruz, en entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, además apuntó que la abanderada de Chile Vamos cuenta con un "voto silencioso" que inclinaría la balanza a su favor de cara a la elección del 16 de noviembre.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda

Confiado en que Evelyn Matthei logrará pasar a segunda vuelta. Esa fue la postura que mostró este lunes el presidente de Evolución Política (Evópoli), Juan Manuel Santa Cruz, en entrevista con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera.

El timonel de la tienda de oposición basa esa esperanza en que, de acuerdo a su mirada, la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas logró estrechar la distancia con el candidato republicano José Antonio Kast de cara a la elección presidencial del 16 de noviembre.

Esto, pese a que varias mediciones siguen mostrando a Matthei en tercer lugar de las preferencias, sin un claro acercamiento a los primeros lugares, que siguen manteniendo Jeannette Jara (Unidad por Chile) y el exdiputado.

“La verdad es que se están acercando, quizás no con la fuerza con la que uno quisiera, pero se están acercando y lo cierto es que ya en varias encuestas a estas alturas estamos en un empate técnico. La Cosa Nostra, por ejemplo, mostró el día viernes este empate técnico en donde están los candidatos del sector dentro del mismo margen de error, es decir, que podría cualquiera de ellos pasar a segunda vuelta. Y hemos venido viendo una baja sostenida de José Antonio Kast en ese sentido y una estabilidad de Evelyn Matthei, pero que eso ha hecho que se vayan acercando”, dijo.

En ese sentido, apuntó que “hay que mantener la estrategia en la que estamos, que es más que entrar en la pelea propia del mundo político, que este me cae bien o me cae mal, es entrar en conectar cómo vamos a resolverle los problemas a los chilenos, y eso es lo que ha estado haciendo Evelyn, y de hecho, está justamente hoy día recorriendo, estuvo el fin de semana en El Maule, hoy día está en Valparaíso, en esa lógica, conectando con quienes lo están pasando mal, en el caso de Valparaíso con quienes han sido afectados por los incendios, y cómo a ellos les puede hacer propuestas”.

Bajo ese escenario, el supuesto empate técnico entre las derechas, Santa Cruz fue requerido sobre cuál es el voto que debe buscar Matthei para superar a Kast y pasar a un eventual balotaje con Jara.

“Yo creo que efectivamente vamos a tener un fallo fotográfico el 16 de noviembre, más aún como tenemos esta veda de encuestas, uno se queda con la duda hasta el último día, pero lo que estamos haciendo está dando fruto, conectar con ese voto que busca sensatez y que quiere volver a confiar en alguien que pueda generar algún cambio. Y esa es la propuesta que tenemos justamente como campaña, es donde estamos concentrados, en mostrar por qué la experiencia que ha tenido Evelyn Matthei, los equipos que hay detrás y las propuestas que ella tiene son la mejor combinación para gobernar en Chile”, remarcó.

Y luego agregó: “Y algo que se escucha poco en la prensa tradicional, pero yo lo escucho mucho en la feria, es que hay mucho voto silencioso, que cuando yo entrego el volante con Evelyn, conmigo, dicen que yo estoy por ella, por alguna razón lo dicen para callado, pero muchos me reconocen que ella es la única de las candidatas que ha sido alcaldesa y por lo tanto entiende la lógica de la última milla, que es como se llama en política pública, entiende la lógica de la calle, cómo funcionan las cosas ahí”.

Revisa la entrevista completa acá:

Más sobre:PresidencialesEvelyn MattheiJosé Antonio KastJuan Manuel Santa Cruz

