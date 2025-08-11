SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Presidente de Evópoli desdramatiza descuelgues de Chile Vamos en candidatura de Matthei: “Creo en la libertad de las personas”

En un escenario donde Matthei no pase a segunda vuelta, el timonel de Evópoli no descartó que la coalición apoye al candidato José Antonio Kast. “Podría ser”, sostuvo.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Andres Perez

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, desdramatizó los descuelgues de Chile Vamos en la candidatura de la abanderada del sector, Evelyn Matthei. En concreto, la semana pasada el senador Alejandro Kusanovic (ahora ex RN), anunció que votará por José Antonio Kast (Partido Republicano).

La decisión de Kusanovic se suma a la del expresidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín. De hecho, la colectividad tomó medidas y suspendió la militancia del senador, mientras que derivó una denuncia en contra del extimonel al Tribunal Metropolitano de la tienda.

En ese contexto, en diálogo con Radio Duna, Santa Cruz aseguró sentirse “muy orgulloso” del proyecto de gobierno que se está trabajando con Matthei.

En esa línea, señaló: “Que hayan algunas personas que tomen distancia de ese proyecto y por distintos motivos quieran apoyar a otra persona no es algo que a mi me preocupe”.

“El grueso de este proyecto es que tiene en la base el buscar acuerdos con quienes piensan distinto, y estamos todos en eso, especialmente en las dirigencias de Chile Vamos y estamos todos alineados con Evelyn Matthei”, aseveró.

Sin embargo, reconoció que “siempre es un ámbito de atención el estar revisando quién se está desalineando del resto de los partidos, pero yo además representando un partido liberal, creo justamente en la libertad de las personas“.

“Alguien que piensa distinto y quiere salir de este proyecto político, problema de él. En mi opinión no le va a ir bien y tampoco le hace bien a Chile salir del proyecto”, indicó.

Por otra parte, en el caso que Matthei no pase a segunda vuelta, el timonel de Evópoli no descartó que la coalición apoye al candidato José Antonio Kast. “Podría ser”, sostuvo.

No obstante, precisó que desde su sector están “trabajando con mucha energía para que sea Evelyn Matthei quien pase segunda vuelta”. En ese sentido descartó tajantemente apoyar a la candidata del oficialismo Jeannette Jara.

“En el caso de no estar ella (Matthei) en segunda vuelta y que estuviera además la candidata de la continuidad de este gobierno, la candidata del oficialismo, eso para nosotros es una línea importante que no estamos dispuestos a cruzar (…) nosotros no votaríamos por la candidata del oficialismo”, aseveró.

Más sobre:Chile VamosEvelyn MattheiEvópoliJuan Manuel Santa Cruz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Delincuentes roban cerca de 15 vehículos de automotora en Cerrillos

Ministra Williams por reapertura parcial de El Teniente: “Vamos a ser bien enfáticos, la seguridad está por sobre la producción”

“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano

Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

5.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”
Chile

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”

Delincuentes roban cerca de 15 vehículos de automotora en Cerrillos

Ministra Williams por reapertura parcial de El Teniente: “Vamos a ser bien enfáticos, la seguridad está por sobre la producción”

Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero
Negocios

Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero

Fuerte alza del bitcoin lo ubica cerca de nuevos máximos históricos

Inversión y comunicación con el mercado: el plan de la gigante logística DHL para duplicar su operación en Chile en cinco años

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado
Tendencias

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de cinco periodistas de Al Jazeera

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina

“Sentía que era el siguiente paso”: Joaquín Montecinos saca la voz tras el frustrado paso a Colo Colo
El Deportivo

“Sentía que era el siguiente paso”: Joaquín Montecinos saca la voz tras el frustrado paso a Colo Colo

“Está diseñada para durar hasta 10 años”: así es la moderna cancha sintética que la UC estrenará en el Claro Arena

“Es una instancia única en Chile”: Valdivia se alista para un histórico Ironman de distancia completa en 2026

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano
Mundo

“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano

Jefe de la diplomacia de EE.UU. “exige justicia” tras muerte de Miguel Uribe en Colombia

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?