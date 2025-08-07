RN suspende militancia de Kusanovic por su apoyo a Kast y deriva causa contra Carlos Larraín a instancia metropolitana

Los descuelgues en desmedro de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei tuvo sus primeras consecuencias. Esto, luego que el Tribunal Supremo de Renovación Nacional (RN) tomó la definición de suspender la militancia del senador Alejandro Kusanovic y derivar una denuncia en contra del extimonel Carlos Larraín al Tribunal Metropolitano de la tienda.

Debido a que ambas figuras de la colectividad -contrario al compromiso adoptado por el consejo general de RN en enero pasado- dieron a conocer de manera pública que votarán por el abanderado republicano, José Antonio Kast, en la elección presidencial de noviembre.

“Voy a votar por el candidato de derecha que vaya punteando en la derecha, voy a votar por Kast. Entre las opciones para ganar es el mejor, tiene el carácter para enfrentar los problemas y yo espero que sintonice correctamente con el sentimiento de las personas, un tema que es fundamental”, sostuvo el legislador este miércoles en entrevista con La Segunda.

Días antes, mientras participaba de un podcast, Larraín dijo: “Mi candidato es José Antonio Kast, pero no quiero hablar de eso porque me van a pegar”.

Fuentes del partido transmiten que la suspensión de militancia para Kusanovic es en razón de su cargo y que sus dichos tienen mayor connotación o gravedad. En el caso de Larraín, se tomó en cuenta que actualmente no cuenta con un cargo dirigencial (alcalde, parlamentario o directiva). Por lo mismo, se derivó a una causa que ya está abierta en su contra.