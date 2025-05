Presidente de la Cámara aplica sanciones a diputado Naranjo por altercado con Meza en sesión especial por ProCultura

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), decidió tomar acciones tras el polémico incidente que se registró la noche de este lunes en la Sala, al momento en que se realizaba una sesión especial para analizar los hechos revelados en el marco del denominado caso ProCultura.

Según dio a conocer el mandamás de la Corporación, tras revisar las imágenes, en el instante en que la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, se encontraba realizando una exposición en el hemiciclo, el diputado Jaime Naranjo (PS) se levantó de su pupitre, y se desplazó hasta el lugar donde se encontraba su par republicano José Carlos Meza, a quien increpó y además dio un palmetazo en el hombro.

Tras el análisis del video que registró el momento y en el ejercicio de sus facultades, este martes Castro anunció la aplicación de sanciones en contra del parlamentario socialista.

“Las sanciones están dentro de nuestro reglamento. Yo junto al secretario de la Cámara verificamos las imágenes del día de ayer y nos pudimos dar cuenta de que efectivamente se incurrió en un tema que está absolutamente reglado y que no se puede hacer, que es increpar a una persona, pararse, llegar hasta otro pupitre a increparlo. Y también hubo una especie de golpe en el hombro hacia el diputado Meza”, dijo.

A eso agregó: “Por lo tanto, he decidido ocupar el reglamento y dar una sanción. Esta sanción corresponde, ya fue notificado el diputado, él puede apelar a Ética también. Esta sanción es de un 15% de la dieta y siete sesiones sin poder hacer uso de la palabra en la Sala”.

Castro apuntó que “lo importante es destacar que por lo menos esta presidencia no va a aceptar ninguna clase de violencia dentro de la Sala, ni verbal ni física. Llamar también a un buen trato entre los diputados, no es grato para mí estar ejecutoriando este tipo de sanciones y también esperar que el día de mañana obviamente sean rectificadas estas acciones con alguna clase de disculpas”.

El presidente de la Cámara además sostuvo que el diputado Naranjo puede apelar a las sanciones en la Comisión de Ética, mientras que el parlamentario Meza, en la misma instancia, puede hacer lo propio si le parecen insuficientes.

Naranjo pide reconsiderar sanción

La misma tarde de este martes, Naranjo envió una carta dirigida a la presidenta de la Comisión de Ética, diputada Ana María Bravo.

En el texto, el legislador del PS señala: “Vengo en solicitar que tenga a bien reconsiderar la sanción que se me pretende imponer, a saber, privarme del uso de la palabra durante seis sesiones consecutivas (según Castro son siete) y una multa equivalente al 15% de mi dieta líquida, todo lo anterior por haber –supuestamente- infringido lo prescrito en el artículo 90 N° 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas durante la sesión especial llevada a cabo con fecha 19 de mayo del presente año 2025″.

En la misiva, además, Naranjo entrega sus argumentos para pedir que la sanción no sea aplicada.

“No es efectivo que yo haya realizado la conducta que se me imputa, la de ser agresivo con otro colega parlamentario durante una sesión. En este sentido, desde el año 1990 a la fecha, he tenido una conducta intachable, no siendo jamás convocado a la comisión de ética de esta Corporación, o del Senado, por actos de violencia u otra naturaleza en los cuales haya yo tenido alguna intervención”, escribe.

De acuerdo al diputado oficialista, “el diputado Meza tuvo una intervención en la sala durante la sesión especial del día 19 de mayo del presente año en la cual involucró infundadamente a mi familia, acusándome sin razón o prueba alguna de actos de corrupción, cuestión que resulta inaceptable, dada mi conducta intachable y apegada siempre a la legalidad, que he demostrado en todos mis años de servicio público”.

Asimismo, asegura que tras reflexionar sobre la intervención de su colega, “en una actitud enteramente normal y calmada, me acerqué a él, advirtiéndole en forma civilizada (tocándole su hombro), haciéndole ver que estaba detrás de él, con la finalidad de señalarle que al día siguiente le haría llegar un documento oficial del Senado de la República (que acompaño adjunto a esta presentación) que acredita que lo que el diputado Meza señaló se trata de una mentira contumaz”.

Naranjo reclama que se pretenda buscar su responsabilidad “por un hecho que, vistas todas las evidencias, resulta ser totalmente descontextualizado, falaz y abiertamente mal intencionado en cuanto a su forma de contar por parte del diputado Meza”.