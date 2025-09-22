Presidente de la Cámara rechaza los dichos de Eduardo Artés y envía antecedentes al Servel

El timonel de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), se sumó a las críticas contra los dichos del candidato presidencial independiente Eduardo Artés.

En concreto, en una entrevista radial, el profesor y dirigente social sostuvo que si José Antonio Kast (republicanos) se convierte en Presidente de la República “es imposible que pueda gobernar con medidas represivas para contener el descontento social”.

Y luego lanzó: “(La calle) no lo va a dejar gobernar y nosotros no lo vamos a dejar . Claramente, nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar. Sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple”.

Al respecto, Castro señaló: “Me parece impresentable que una persona que quiere estar bajo el escrutinio o el voto público establezca que puede existir una línea paralela en base a la violencia para sacar a algún candidato de derecha democráticamente electo”.

Foto: Andres Perez Andres Perez

Esa clase de personas tiene que rendir cuentas, al menos ante la sociedad, porque esa no es la vía. Chile no merece esa clase de llamado”, afirmó el presidente de la Cámara Baja.

“No me interesa ver un nuevo 18 de octubre simplemente porque aparece una persona de derecha gobernando el día de mañana. Nuestro país ya superó la violencia como herramienta política y no vamos a permitir que se siembren discursos que buscan retroceder en ese camino”, zanjó el RN.

Finalmente, Castro informó que los antecedentes fueron remitidos al Servicio Electoral (Servel) a través de un oficio.

“Hemos enviado los antecedentes al Servel y vamos a estudiar todas las acciones que correspondan en este caso, porque aquí hablamos de un candidato que al parecer no estaría respetando las reglas de la democracia o, derechamente, haciendo llamados al levantamiento en base a la violencia. Eso es inaceptable y no lo vamos a tolerar, este tipo de hechos el país lo superó hace mucho tiempo y no lo queremos volver a repetir ”, concluyó.