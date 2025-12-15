SUSCRÍBETE POR $1100
    Presidentes del Congreso se reúnen con Kast y abordan agenda legislativa

    En la cita conversaron sobre la seguridad y la economía del país, además de los proyectos pendientes que hay en el Parlamento.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La jornada de este lunes los timoneles del Congreso se reunieron con el Presidente electo José Antonio Kast (republicano).

    Hasta La Gloria 88 en Las Condes, la denominada “Moneda chica”, llegaron Manuel José Ossandón (Senado) y José Miguel Castro (Cámara de Diputados) para abordar con Kast la agenda legislativa, la seguridad y la economía del país.

    Tras la cita, el líder la Cámara Baja destacó la preocupación de Kast en los proyectos pendientes en el Congreso y en “cómo sacar adelante al país”.

    Dicho eso, acotó que un proyecto que deben “desmenuzar” antes de la llegada de Kast al gobierno es el FES. “Hoy día no da las garantías de entregar realmente lo que pretende, que es mejorar el CAE. Yo creo que ese tipo de cosas vamos a tener que verlas durante todo este mes y durante enero, para poder empezar a desmenuzar este proyecto, para que no genere, justamente, un problema al próximo gobierno de José Antonio Kast”, dijo.

    Consultado sobre si estaría disponible para integrar el gabinete de Kast, respondió: “Yo soy un soldado de la causa. Hoy día, lo que lo que lo que me ha pedido el Presidente electo es que yo me preocupe de, justamente, esos proyectos que pueden atentar contra el futuro del país y potenciar aquellos que en realidad le van a hacer bien al país. De eso estoy preocupado yo, y también de que la próxima mesa de la Cámara de Diputados quede también, ojalá, en manos de aquellos que van a ser coalición el día de mañana”.

