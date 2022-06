Presidente de la DC y propuesta de quórum de 4/7: “Como mesa nacional nos informamos por la prensa”

El presidente de la Democracia Cristiana y alcalde de La Granja, Felipe Delpin, se refirió esta mañana a la propuesta de reforma constitucional que busca disminuir a 4/7 el quórum para reformar la actual Constitución.

La iniciativa, que se da a menos de tres meses del plebiscito de salida del 4 de septiembre, fue presentada el martes por los senadores falangistas Ximena Rincón y Matías Walker, y su par Pero Araya (independiente-PPD). Sin mucha demora, ese mismo día fue respaldada por Chile Vamos, cuyos partidos -Evópoli, UDI y RN- ya se pronunciaron formalmente por el Rechazo.

El timonel DC, al respecto, reveló en diálogo con Radio Duna que “como mesa nacional nos informamos por la prensa” sobre la propuesta y no de manera “formal”.

“La verdad es que no existió alguna comunicación para poder contarnos. No hubo ninguna. Esperamos siempre que ante cualquier propuesta, y sobre todo estas propuestas tan relevantes, el partido sea comunicado, se le informe, se pueden conversar, no pedir permiso, pero se pueda conversar”, precisó.

“Eso es conocer, más cuando se han realizado conversaciones con la derecha, (...) pero son las formas y creemos que deberíamos haber tenido algún tipo de reunión”, agregó.

El jefe comunal, además, afirmó que como partido aún no han discutido su apoyo respecto a la reforma constitucional, pero que “yo respeto lo que ellos (Rincón y Walker) han hecho, actúan de buena fe, de buena intención, pensando en Chile y en el futuro”.

Sin embargo, expresó que “la verdad es que la derecha empaña todo esto, porque la derecha está en una estrategia diferente”.

“Hoy la derecha está en una campaña del rechazo”, aseguró, y enfatizó que “nosotros no le creemos a la derecha, no creemos que la derecha una vez que gane el Rechazo vaya a generar los cambios que se necesitan y plantean en la Constitución actual, y en llamar a escribir una nueva Constitución”.

Sobre su posición personal respecto a la iniciativa, afirmó que “al principio lo tomé bien, me parecía acertada”, sin embargo “después escuché al diputado (Jorge) Alessandri y ellos hablan de que esto sería funcional a la estrategia de la derecha para que pudiera darse le Rechazo, que es una muestra de ellos de fe, de blancura, y que están por los cambios”.

En esa línea, reveló que, tras las palabras del parlamentario UDI, “me plantee todo esto, no podemos como fuerza transformadora, de vanguardia, progresista, estar junto la derecha en esto. Yo creo que esperemos”.

Postura de la DC de cara al plebiscito de salida

El presidente de la falange también se refirió a la postura institucional del partido de cara al referéndum constitucional.

Al respecto, señaló que desde la tienda política se encuentran en un “proceso de pedagogía”, conversando con expertos respecto al borrador de nueva Constitución, y que “una vez que conozcamos el texto definitivo, eso va a ocurrir el 4 de julio, yo creo que una o dos semanas después vamos a estar tomando la decisión definitiva”.

“Esperamos que sea una opción por el Rechazo o Apruebo, aunque algunos plantean otras opciones, pero yo soy de la idea que tenemos que tomar una opción, y no esto de ambigüedades, lo que siempre se dice de la DC que parece que sí o que no”, complementó.

Además, reveló que actualmente “hay camaradas y dirigentes que están por la opción del Rechazo, y eso me lo han hecho saber algunos, y otros por el Apruebo”, pero apuntó a que “espero que cuando tomemos esta decisión estemos todos por esa línea, y sin libertad de acción, desde luego”.