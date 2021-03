Presidente de la FRVS Jaime Mulet por vínculos de su partido con Aguilera: " No podemos hacer ninguna otra cosa más que expulsar a las personas que tengan alguna relación con ellos”

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Mulet, rompió el silencio días después de que se conocieran los vínculos de su colectividad con el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien es cuestionado desde 2017 por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y está siendo investigado por la fiscalía por eventual fraude al fisco.

Esto, luego de que La Tercera revelara que la colectividad liderada por el diputado le diera los cupos para competir como alcalde o concejales a varios de los asociados al jefe comunal de San Ramón, en distintas localidades de la zona sur de Santiago, en medio del “plan de expansión” de Aguilera en esos lugares. De hecho, la semana pasada -y ante las consultas de este medio- la FRVS decidió la expulsión del responsable de esas candidaturas, Juan Droguett.

Además, desde el partido han informado que se enviaron los antecedentes del caso al Tribunal Supremo de la colectividad.

En ese sentido, el parlamentario manifestó que “van a haber inscritos algunos independientes y estamos investigando qué pasa. Lo importante es que la ciudadanía lo va a saber antes. De manera que ahora nosotros no podemos hacer ninguna otra cosa más que expulsar a las personas que tengan alguna relación con ellos”.

Asimismo, consultado por la participación de Droguett en el proceso, sostuvo que “de inmediato pasamos los antecedentes al TS, respecto del coordinador de la RM, y no les quepa la menor duda que si hay algún vínculo que compruebe el TS, no va quedar ninguna persona relacionada con ese tipo de situaciones. Nosotros no tenemos dobleces en esto. Aquí la prensa, revise, no va a quedar nadie vinculado al narcotráfico en la FRVS. Nadie. Pasaremos al TS, el tribunal tiene que permitirle el uso de sus personas a sus derechos como la debida defensa y se va a sancionar como corresponde. No se equivoquen en eso”.

Además, el diputado señaló que “aquí hay también un propósito político. Y hay que entender eso también. No solamente la situación grave que hemos puesto a disposición del TS para tomar todas las medidas, que no nos complique, que nos revisen lo que quieran. Pero no somos inocentes, por detrás hay quienes quieren vincular por ejemplo a personas que no tienen nada que ver con San Ramón y su alcalde”.