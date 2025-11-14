Presidente de la UDI llama a la oposición a “no farrearse” mayoría histórica en el parlamento

Guillermo Ramírez, diputado y presidente UDI, abordó esta jornada el cierre de campaña de la candidata Evelyn Matthei, destacando su entusiasmo, capacidad de convocatoria y baja tasa de rechazo en las encuestas previas. Asimismo, también destacó la capacidad que tiene la UDI para unir a la derecha,

“Evelyn Matthei siempre, en todos los escenarios (de las encuestas previas), le ha ganado a Jeannette Jara (..) siempre las encuestas han mostrado que es la que tenía menor rechazo de todos los candidatos, y por lo tanto ella garantiza en segunda vuelta un triunfo para nuestro sector”, expresó en conversación con Radio Agricultura.

Asimismo, en cuanto a las elecciones parlamentarias, expresó que tendrán una “mayoría histórica” de la oposión tanto en la Cámara como en el Senado, y que como UDI trabajarán aunando fuerzas.

“El domingo puede pasar cualquier cosa. Yo creo que va a ganar Evelyn Matthei, y si gana ella, nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo por incorporar, de la manera más natural, tranquila, unitaria y republicana posible, a los que fueron nuestros competidores hasta la primera vuelta, para que trabajemos todos en la segunda vuelta”, afirmó.

En el caso que no sea Matthei quien pase a segunda vuelta, Ramírez expresó que “la UDI va a ser un partido que va a trabajar activamente en la unidad”.

“La UDI y todos sus candidatos al Congreso, están comprometidos a que vamos a hacer un puente, cualquiera sea el escenario, para intentar que los distintos mundos de la oposición, de la oposición al gobierno de Boris, se encuentren, y sean capaces de trabajar juntos,

“Pero también para formar algo mucho más importante que eso, para que formemos una gran mayoría que pueda darle a Chile un gobierno que tenga la fuerza y la capacidad de poder aprobar y hacer los cambios que Chile necesita”, sostuvo Ramírez.

En esta línea, explicó, “ ni la UDI, ni Chile Vamos, Republicanos, ni el PNL son mayoría solos , la única forma de formar mayoría es que trabajemos todos juntos y la UDI va a trabajar activamente, sea quien sea el Presidente o Presidenta, para eso”.

En esto, Ramírez además expresó que “nunca hemos tenido mayoría en las dos Cámaras, y ahora los vamos a tener”.

“Eso implica tener un sentido de responsabilidad gigante, merecemos que nos quemen en la plaza pública si desperdiciamos esta oportunidad por pequeñeces y mezquindades”, apuntó.

Al respecto, el presidente de la UDI criticó el actuar del PNL, quienes condicionaron el trabajo en conjunto.

“No he tenido conversaciones, por ejemplo, con el comando de Johannes Kaiser y tampoco con él. Pero me parece que enviaron una señal equivocada, cuando Cristian Labbé -a quien le tengo mucho respeto- dice que si pasan a la segunda vuelta, van a trabajar con nosotros y con otros grupos bajo ciertas condiciones. Ese es el primer germen, esa es la primera semilla de farrearnos la oportunidad histórica”, sostuvo.

Y continuó: “Creo que eso es un error. O sea, si vamos a poner el acento y el foco en las diferencias que tenemos, entonces puede que nos terminemos farreando esta oportunidad histórica”.

“Las oposiciones vamos a tener mayoría parlamentaria por primera vez en la historia de Chile. La derecha y centro-derecha nunca hemos tenido, nunca, mayoría en el Congreso. Esta oportunidad es única”, advirtió. “Podemos pasar rápidamente leyes en materia de seguridad que un Congreso con mayoría izquierda jamás se habrían atrevido a aprobar “.

“Podemos pasar proyectos de ley en materia de seguridad que ellos van a rechazar de todas maneras, que van a ser rudas, que van a ser polémicas. No nospodemos farrear estao portunidad”, sentenció.