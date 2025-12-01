VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente de RN saca cuentas alegres para Kast tras consulta del PDG pese a que se impuso el voto nulo

    El senador Rodrigo Galilea apuntó a que el 2% en favor de Jeannette Jara y el 20% para el abanderado republicano "va a ser la proporción entre votantes para uno y para otro" y que en esa lógica, Kast "va a obtener diez veces más votos de los que va a obtener" la candidata oficialista.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente de RN, Rodrigo Galilea. Foto: Sebastián Nanco/Aton Chile. SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

    Pese a que el 78% de la militancia del Partido de la Gente (PDG) se inclinó por el voto nulo en la consulta interna para definir la postura de la colectividad en la segunda vuelta, sectores que apoyan la candidatura del abanderado republicano José Antonio Kast sacan cuentas alegres por el 20% de las preferencias que obtuvo, contra el 2% que estuvo a favor de la aspirante del oficialismo, Jeannette Jara.

    Una de esas voces es la del senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, quien analizó los resultados de la tienda de Franco Parisi en base a la proporción de votos entre ambos presidenciables para el balotaje del 14 de diciembre.

    En diálogo con radio Infinita, el parlamentario de Chile Vamos apuntó que encuesta del PDG no lo sorprendió, “porque Franco Parisi en su campaña usó un total discurso opositor al gobierno del Presidente (Gabriel) Boric”. Esto, en consideración que desde los sectores de oposición señalan a la exministra del Trabajo como la abanderada de la continuidad de la actual administración.

    “El 20% dice que va a votar por José Antonio Kast. Yo creo que va a ser más. El dato que no tenemos es cuánta gente participó en esa encuesta. No sabemos cuánto de representativa tiene en ese porcentaje, que fue muy grande de votos que tuvo Franco Parisi, cerca del 20% de los votos (en la primera vuelta)”, remarcó.

    Galilea, además, sostuvo que “el chileno en general, cuando va a votar en una elección muy relevante, marca una postura en favor de una persona y de otra, y no se queda tanto en el blanco y nulo, y por lo tanto, yo creo, que esa postura de 2% Jara, 20% José Antonio Kast, finalmente va a ser la proporción entre votantes para uno y para otro. Es decir, José Antonio Kast, del mundo Parisi, va a obtener diez veces más votos de los que va a obtener Jeannette Jara”.

    El timonel de RN también fue requerido por la posibilidad de que los votos de Evelyn Matthei no vayan directamente a Kast.

    “Nadie es dueño de los votos, y no es raro que se produzcan ese tipo de cosas. Uno cree que las cosas son en blanco y negro en la vida, y la vida enseña a que no son blanco y negro. Y por eso, independientemente de que las encuestas, todas las que se han visto, dan de a José Antonio Kast una gran ventaja para la elección del 14 de diciembre, yo en esto le pido a toda la gente que no se siente en un sofá a contemplar lo que viene, sino que, de verdad, esto tiene que tener motivación, tiene que tener actividad, tiene que tener discurso, tiene que tener energía”, planteó.

    Y luego agregó: “Los partidos se ganan en la cancha y no se ganan por encuestas. Hay que seguir movilizándose, banderazos, los que puedan hablar, hablen, los que tengan vocerías, que usen las vocerías. Esa es la manera en que finalmente se logran los triunfos que creemos es muy importante. No tengo ninguna duda de que la gran mayoría de los chilenos quiere un cambio de signo político en el gobierno, y eso hay que ser capaz de concretarlo en pocos días más”.

    Más sobre:PresidencialesJosé Antonio KastJeannette JaraFranco ParisiPDGRodrigo Galilea

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Putin se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Cómo operan las embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU, según reportes

    La advertencia de Mirosevic por situación en la frontera: “No hay que bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”

    A dos semanas para el balotaje: Cataldo expone que “en general” el debate en torno a la educación “ha estado ausente”

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    3.
    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    4.
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    5.
    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Enfrenta el fin de año con los mejores descuentos$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo
    Chile

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    La advertencia de Mirosevic por situación en la frontera: “No hay que bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”
    Negocios

    Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”

    Estadounidense UnitedHealth Group oficializa venta de Empresas Banmédica en Chile

    Economía chilena crece en la parte alta de las expectativas y acumula una expansión de 2,4% a octubre

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones
    Tendencias

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Cómo operan las embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU, según reportes

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Erick Pulgar y sus compañeros del Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Erick Pulgar y sus compañeros del Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores

    El recibimiento de ídolo que le dio la hinchada del Betis a Pellegrini tras ganar el derbi al Sevilla de Alexis y Suazo

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar
    Cultura y entretención

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar

    Revive la disputa por las cartas de Gabriela Mistral en una novela: “Esos documentos generaban muchas ansiedades”

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir
    Mundo

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Putin se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón