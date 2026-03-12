Presidente Kast recibe a subsecretario de Estado de Estados Unidos en La Moneda

Esta mañana el Presidente José Antonio Kast recibió al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, en el Palacio de La Moneda.

El representante estadounidense, quien lideró la comitiva de ese país para asistir al cambio de mando, ya había adelantado que esta cita podría estar enfocada en seguridad.

“Es un honor para mí regresar más de cuarenta años después para representar al Presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) y al secretario Marco Rubio, e iniciar una nueva etapa en nuestra relación bilateral, caracterizada por fuertes lazos comerciales y de seguridad” , posteó en sus redes sociales antes de viajar a Chile.

Además, en la cita en que también participó el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, probablemente se conversó sobre materias económicas y de la controversia por el cable chino.

Al finalizar la cita, el subsecretario Landau se retiró de Palacio sin realizar declaraciones a la prensa.