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    Política

    Presidentes de la oposición critican anuncio de alzas de los combustibles y enfatizan que efectos serán pagados por la clase media

    El ministro del Interior anunció un alza de $370 a las bencinas y de $580 al diesel desde este jueves. Los timoneles de la oposición consideran que el gobierno debió tomar una determinación que contuviera el impacto en los grupos de menores ingresos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    De izquierda a derecha: Constanza Martínez, Paulina Vodanovic, Lautaro Carmona

    Tras conocerse la serie de anuncios por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en materia de combustibles, desde la oposición criticaron los efectos que traerían estas decisiones en la población.

    En particular, Quiroz anunció el lunes por la noche una histórica alza de $370 a las bencinas y de $580 al diesel desde este jueves. En respuesta a esto, también detalló una serie de medidas paliativas.

    En ese contexto, la presidente del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, señaló que considera “un grave error el suspender el Mepco, que es un mecanismo que está previsto precisamente para este tipo de emergencias”.

    La senadora por el Maule explicó que las medidas del Ejecutivo llevarán a “un decrecimiento en el poder adquisitivo de las personas y en su calidad de vida. Creemos que el gobierno se equivoca en esta medida y vamos a estudiar lo que viene ahora en relación al proyecto de ley que tiene que ver con algunos subsidios”.

    En la misma línea, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, considera que la fórmula propuesta por Quiroz hará que los efectos de la crisis caigan “sobre las espaldas de las y los trabajadores, sobre los sectores de capa media”.

    Se van a proteger muy bien las grandes industrias, los industriales que tienen ganancias desorbitadas. El traslado es a quienes no son responsables de esta crisis”, agregó al respecto.

    “Esto va a tener una consecuencia directa en los productos que son de primera necesidad y por consiguiente, que es la gran preocupación, va a afectar el poder adquisitivo que tuvo el incremento del salario mínimo, vamos a retroceder en salario mínimo”, detalló también.

    También criticó el costo a las personas de menores ingresos el exsenador Jaime Quintana, presidente del Partido Por la Democracia (PPD).

    La “emergencia” la paga la clase media con anuncios de alza del combustible y la celebran los grandes empresarios con anuncios de rebaja de impuestos. Más que una emergencia esto es una indecencia", señaló al respecto.

    MARIO TELLEZ

    El presidente (s) de la Democracia Cristiana, Óscar Ramírez, consideró que “el alza de los combustibles vuelve a golpear con fuerza a las familias. En un Gobierno que se ha definido de emergencia, se echa de menos una respuesta clara y decidida para contener su impacto. La clase media no puede seguir absorbiendo sola estos costos.

    Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, comparó la determinación del Ejecutivo con las determinaciones sobre los combustibles durante la administración de Gabriel Boric.

    “En 2022 enfrentamos una crisis igual de grave: el precio del petróleo se disparó a niveles similares a los de hoy por la guerra en Ucrania. ¿Qué hizo el gobierno del Presidente Gabriel Boric? Amplió el Mepco de US$750 a US$3.000 millones y protegió a las familias chilenas. Resultado: se evitó un alza de $400 por litro de bencina. Eso es gobernar", escribió en su cuenta de X.

    Para Martínez, el gobierno de Kast “tomó el camino más fácil: traspasar el costo a la ciudadanía. El presidente Kast lejos de usar las capacidades del Estado para proteger a la ciudadanía, provoca la emergencia y deja al país a merced del mercado y las consecuencias de una guerra iniciada, de manera absolutamente irresponsable, por su referente: Donald Trump”.

    Más sobre:AlzasCombustiblesParafinaBencinaDieselLautaro CarmonaPaulina VodanovicConstanza MartínezJaime QuintanaÓscar Ramírez

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