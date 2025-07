“Primó el sentido de futuro”: Eric Aedo defiende respaldo de la DC a la candidatura de Jeannette Jara

El diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, defendió la decisión de su partido, la Democracia Cristiana (DC), de respaldar la candidatura de la carta presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC).

Con un 63% de apoyo, la Junta Nacional del partido resolvió el pasado sábado respaldar a Jara de cara a las elecciones de noviembre. Sin embargo, la definición generó divisiones y derivó en la salida de varios militantes de la colectividad, incluyendo a su presidente, Alberto Undurraga.

En ese escenario, Aedo entregó detalles de las aristas que se consideraron para definir el apoyo a Jara y se refirió a su visión de esta nueva etapa en su partido.

En diálogo con radio Duna, planteó que “ p rimó el sentido de futuro, de construir una nueva alianza política, un programa de gobierno , obviamente una lista parlamentaria, y tomar una decisión desde donde nos vamos a posicionar hacia adelante, hacia el futuro", sostuvo.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, planteó que el 80% del padrón electoral serían menores de 55 años, mientras que en la DC el 80% serían mayores de 55 años. “Es al revés”, indicó. "Un 14% es mayor de 80 años de edad. Y solo el 4% de quienes militan hoy día en la DC son menores de 30 años".

“Entonces, la DC es un partido con mucha historia, pero tiene que construir futuro. Y eso es lo que conversamos en la Junta Nacional, y esa es la decisión que tomamos este sábado de manera mayoritaria”, aseveró.

Respecto al éxodo de militantes de la DC, Aedo recordó que en el debate sobre la reforma constitucional él apoyo la opción Rechazo, pese a que su colectividad definió respaldar el Apruebo. En ese sentido, invitó a sus compañeros de militancia a no dejar el partido.

“Yo espero que quienes sientan que su tesis no fue aprobada ni respaldada este sábado, hagan lo mismo (que él hizo). Irse no es un buen camino, es un camino legítimo, pero yo creo que estas conversaciones siempre hay que darlas al interior, y lo digo porque a mí me tocó vivir una situación muy semejante, y aquí estoy, con la DC", sostuvo.

Con miras a los próximos meses, Aedo fue consultado respecto a si tomará un rol protagónico en la campaña de Jara. Si bien, señaló que aún no lo ha conversado con la candidata, deslizó que es un tema que será abordado.