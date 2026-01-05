Proclamación oficial en el Tricel, viaje a Perú y reunión en ICARE: la extensa agenda de José Antonio Kast para esta semana

A eso de las 10.00 de la mañana de este lunes, el presidente electo, José Antonio Kast, llegó hasta a su oficina emplazada en La Gloria 88, Las Condes.

Allí entregó breves declaraciones a la prensa y adelantó -un poco- lo que será su agenda esta jornada.

“Buenos días, muy feliz año, espero que cada uno haya podido tener un tiempo para disfrutar en familia, para compartir”, comenzó señalando.

Luego agregó: “Sobre los acontecimientos nacionales e internacionales vamos a hablar hoy día después del mediodía, así que les agradezco mucho la paciencia que me han tenido, pero después al mediodía, después de que hagamos todo lo que corresponda hoy día por protocolo con el TRICEL, voy a tener la posibilidad de conversar con cada uno de ustedes y resolver todas las dudas que ustedes tengan”, dijo refiriéndose a su proclamación oficial como presidente electo en el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) que se llevará a cabo esta jornada.

¿Qué sigue en la semana?

La agenda del mandatario esta semana será extensa. De hecho, tiene hasta un viaje internacional fijado.

Así va la cosa: a las 09.00 horas de este martes, Kast recibirá en audiencia al Comité Ejecutivo de la CPC, encabezado por su presidenta, Susana Jiménez.

Siete horas más tarde, a las 16.00, emprenderá su viaje a Perú. Al otro día se reunirá con el presidente de ese país, José Jerí.

Se espera que en esa cita la idea de un corredor humanitario comience a agarrar más fuerza a propósito de la crisis migratoria y la contingencia geopolítica en torno a Venezuela y Estados Unidos.

Al día siguiente, ya en Chile, el republicano se reunirá en ICARE con destacados líderes empresariales del país.