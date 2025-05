ProCultura: la pugna que Constanza Martínez (FA) abrió con la DC cuando el delegado Durán busca apoyos para rechazar AC

“El caso ProCultura no es un caso del Frente Amplio (...), la única militancia que se le conoce a Alberto Larraín es la DC”.

Esa fue la arremetida de la máxima autoridad del Frente Amplio -su presidenta, Constanza Martínez-, en contra del histórico partido de centro, y que hoy día la bancada de diputados de la colectividad, salió en masa a responder.

El intento de blindaje de la timonel del FA a su partido, abrió una pugna con falange en un delicado momento político, pues la DC comenzaba a bajar la guardia para no apoyar la acusación constitucional que presentó la derecha en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, militante del FA por los hechos ocurridos en el Estadio Monumental donde fallecieron dos menores de edad.

Frente a los dichos de Martínez, rápidamente el bloque de diputados de la DC se activó para hacer un punto de prensa en el hall de la Cámara.

Quien inició la réplica fue el jefe de la bancada, Héctor Barría. “Queremos manifestar nuestro repudio hacia el Frente Amplio, y especialmente a hacia su presidenta, Constanza Martínez”.

Y añadió: “Piensan que aún están bajo el tutelaje algunos padres o madres porque se comportan como verdaderos infantes en política. Ya dejaron esa tierna edad de la adolescencia, de la juventud, tienen que entender que son gobierno y no puede ser que cada vez que ocurre un problema, ellos eluden su responsabilidad”.

“Nosotros como Democracia Cristiana no vamos a permitir que nos utilicen para encubrir la fechorías en que se encuentran involucrados”, remató Barría.

A continuación, fue el turno de Felipe Camaño quien señaló que el FA “defraudó a todo un país”. “Acá tienen que hacerse responsables de su actuar”.

Finalmente, el expresidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, sostuvo que “hay un mandato, una estrategia, digitada -espero que no- desde La Moneda”.

Junto con ello, Cifuentes hizo un llamado al Frente Amplio a que “deje esta estrategia infantil porque puede terminar pagando el Presidente de la República”, haciendo alusión a la militancia de Gabriel Boric, quien es miembro de las filas del FA.

El presidente de la DC, el diputado Alberto Undurraga respondió mediante sus redes sociales. En su cuenta de X, el timonel de la falange aseguró que las declaraciones de Martínez son “inaceptables”.

“Acusar de espionaje es ridículo, porque no es así, y torpe, porque pone el foco en ellos por atacar al fiscal. Enlodar a otros partidos que no tienen nada que ver es la gota que rebalsó el vaso. Estuvo bien no ir a primarias con ellos“, complementó Undurraga.

El coletazo a la acusación

En medio de la pugna entre los dos partidos, la Cámara está ad portas de votar el libelo acusatorio en contra del delegado Durán. En la oposición, están atentos, pues la bancada de la DC es uno de los pocos bloques que aún se declara en reflexión, aunque con el correr de los días cada vez hay menos piso para aprobar el libelo contra el frenteamplista.

Desde la falange advierten que esta pugna podría repercutir en la decisión que tomen frente a la acusación.

Consultado por este medio, el diputado Camaño aseguró que “el clima que se da por parte de la presidenta del FA es adverso, porque está culpando a terceros”.

Y añadió, respecto de la acusación, que si bien no hay una decisión tomada, “esto afecta tremendamente el clima entre el Frente Amplio y la Democracia Cristiana”.

“Esto nos hace reflexionar sobre la acusación”, remató.

Si bien el round se da en un contexto político delicado para el FA, la DC está complicada en votar favor, entre otras razones, por la repercusión que tendría su voto a favor en la negociación parlamentaria que deben llevar los partidos durante los próximos meses.

Además, en el caso de que el diputado Eric Aedo se pliegue al libelo, arriesgaría una moción de censura desde el oficialismo, con el objetivo de desbancarlo de la vicepresidencia de la Cámara.

El origen del caso ProCultura

La primera vez que apareció ProCultura al ruedo fue en la región de Valparaíso.

Ahí, mediante asignación directa, en el marco del Programa Asentamiento Precarios, entre la Fundación Procultura, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y Urbanización, de la Región de Valparaíso, denominado “Diseño de loteo, especialidades, obras de confianza y expediente de expropiación, Campamento Lomas de Bellavista, Manzana 33 y Las Viñas de Irene Frei, de la comuna de Villa Alemana”“.

El total de lo suscrito fue de $248.373.378.

En esa línea, expone el fiscal Cooper al tribunal: “llama la atención en este caso que, aparte de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, previo a la suscripción del convenio, entre los meses de noviembre y diciembre de 2021, se generaron reuniones entre funcionarios del SERVIU de Valparaíso y la Fundación Procultura con el objeto de que se iniciaran trabajos con la mencionada fundación y levantar información sobre los productos que ésta podía realizar en el territorio, conllevando ello también visitas a los campamentos de la comuna de Villa Alemana a intervenir".