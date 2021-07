Protocolo Covid: las críticas por la poca celeridad en su instalación y las disculpas de la mesa de la Convención Constitucional

La constituyente independiente por la Lista del Pueblo, Rossana Vidal (Distrito 20), realizó esta jornada un fuerte cuestionamiento a las medidas sanitarias que se han adoptado para el funcionamiento de la Convención Constitucional, y criticó que aún no se haya instalado un protocolo Covid, tema que, por segundo día consecutivo, no fue puesto en tabla durante esta jornada a pesar de la petición de la propia Vidal y otros miembros del organismo.

Sus palabras se dieron después de que el vicepresidente de la entidad, Jaime Bassa, presentara sus excusas por no haber discutido el tema hoy y se comprometiera a realizarlo durante la próxima sesión, fijada para el próximo martes.

“En la próxima sesión quisiéramos discutir la propuesta de protocolo Covid que hemos postergado ya un par de veces. Mis disculpas a los tres constituyentes que han trabajado en aquello”, indicó el abogado constitucionalista.

Al respecto, y tras aceptar las disculpas, Rossana Vidal señaló que aunque sabe que hay temas importantes que tratar en la Convención, en el organismo se estarían “desatendiendo” los protocolos sanitarios.

“Hubo un grupo de profesionales, que pertenecemos al área de salud, que decidimos (...) ponernos a disposición para poder validar protocolos sanitarios y permitir que, a través de la Seremi de Salud, nos autorizaran una resolución para funcionar. Nos vamos de retorno y nuevamente (hoy) quedamos a la espera”, manifestó la enfermera, abogada, docente y magíster en Bioética.

“Nosotros fuimos un comité de emergencia y teníamos la esperanza de poder mostrar nuestro protocolo hoy, decir que ese protocolo, que trabajó el Colmed (Colegio Médico) tiene reparos, y que queríamos que lo trabajáramos de aquí a nuestra vuelta”, agregó.

Para ejemplificar el problema que se está registrando en las salas de sesiones, Vidal indicó que ayer miércoles “solicité en dos ocasiones que, por favor, retiraran las mesas que estaban apostadas a las afueras de las salas, donde había café y galletas, y que eso originó que los convencionales salieran y trajeras los cafés a la sala y se retiraran las mascarillas para beber”.

Al respecto, indicó que “se lo pedí a la persona que representa a la Segpres (Secretaría General de la Presidencia) y me dijo, textual, ‘yo no puedo hacer nada porque recibimos una instrucción que dice que no se mueve ni una servilleta si la mesa no lo solicita”.

Conducta sanitaria de los constituyentes

Rossana Vidal destacó la importancia de su solicitud, al indicar que algunos constituyentes, aunque no dio nombres, no estarían cumpliendo medidas sanitarias básicas frente a la pandemia de Covid.

“De manera reiterada, en mi calidad de enfermera, he tenido que recibir mensajes a través de las redes sociales, haciéndome casi un llamado a que preste atención (...) He tenido que dar respuesta de por qué (los constituyentes) usan cigarro electrónico y se sacan las mascarillas, por qué se pasean por los pasillos sin mascarillas”, sostuvo durante la sesión.

Agregó que “yo he tratado, cada día, de acercarme con el máximo respeto y prudencia de decirles ‘por favor, los están enfocando, póngase su mascarilla, por favor, tenemos que cuidarnos, por favor, distánciese’”.

Minutos después, la constituyente por el distrito 10 Teresa Marinovic (Vamos por Chile) replicó directamente al llamado realizado por Rossana Vidal.

“Me siento relativamente interpelada por ella, me da la impresión de que la que vapea (inhalar vapor de un cigarrillo eléctrico) soy yo, no sé si hay alguien más, y yo soy bastante desordenada, bien anárquica, (así que) yo al menos le quiero decir que le confiero todo el poder del mundo para recordarme las normas y cumplirlas, porque tengo la mejor disposición, y se me va a olvidar, no solo una vez sino que miles, que no debo sacarme la mascarilla, que no debo vapear, yo voy a volver a hacerlo, pero estoy llana a que me lo recuerden y a rectificar el rumbo”, manifestó.