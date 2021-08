Provoste cierra apoyo de Guillier y recibe gesto de Maldonado, liberales y Nuevo Trato

“Contigo a la victoria, Yasna, eres nuestra candidata”. Así, con esas palabras, ayer el senador por Antofagasta y excandidato presidencial de la centroizquierda Alejandro Guillier manifestó su apoyo a la candidatura de la senadora Yasna Provoste (DC).

El periodista las dijo en un acto unitario de la centroizquierda realizado en Pedro Aguirre Cerda -que contó, además, con la participación de representantes de todos los partidos del nuevo Pacto Social- y a solo días de que Guillier decidiera renunciar al Partido Progresista y no ir a la reelección.

Su determinación, la que tomó a dos meses de haber fichado en la colectividad, se dio justamente luego de que Marco Enríquez-Ominami (ME-O) anunciara que iría por una cuarta candidatura por La Moneda, lo que terminó quebrando la relación del PRO con sus socios y puso fin a la Unidad Constituyente.

Quienes conversaron con Guillier aseguraron que estaba muy “dolido” y “afectado” por la decisión del partido que lo convenció de unirse a sus filas a fines de junio de este año, después de años de defender su calidad de independiente. Tanto fue así que -según distintas fuentes- el propio legislador tomó contacto con la abanderada -quien competirá con el sillón presidencial con ME-O-para ponerse a disposición de su opción.

Desde su entorno aseguran que la idea es que el senador por Antofagasta coordine un trabajo con movimientos sociales independientes que puedan ser un activo para la candidatura de la democratacristiana.

“No tuvimos acuerdo con Marco Enríquez-Ominami y el PRO de cómo manejar la campaña. Yo no estoy por campañas individualistas, creo que llegó el momento de unirse, lo vengo diciendo desde el año pasado”, dijo ayer Guillier en conversación con CNN.

En medio de aplausos, más tarde oficializaría su apoyo a Provoste con un discurso centrado precisamente en la unidad de la centroizquierda. “Fui el último candidato presidencial de esta alianza no solo partidaria, sino que social y política. Llevo sobre mis hombros la derrota por la división y la falta de unidad, faltó generosidad en aquella ocasión y quizás también mayor destreza del candidato, eso no está contigo, Yasna, tú tienes una vastísima experiencia (...), has sido una persona impecable, intachable, a la que nadie le puede reprochar nada, representas la esperanza de Chile”, afirmó.

Y agregó: “Estoy disponible para trabajar en tu campaña, vamos a ganar, porque aquí está el cambio gobernable, el Chile pacífico”.

El gesto fue simbólico para Provoste y así lo hizo ver la propia candidata. “Este es un acto sencillo, pero lleno de simbolismo”, afirmó la legisladora haciendo una mención especial a Guillier. “Agradecemos que Alejandro en el día de hoy esté jugando un rol tan importante en esta campaña, eso habla de un principio que para nosotros es fundamental: cómo entendemos la vida en la política, cómo entendemos nuestra vida en sociedad, y cómo entendemos el proceso que estamos viviendo, una ventana maravillosa para definir el tipo de sociedad en el que queremos vivir (...), una sociedad en que el valor de la solidaridad y la colaboración primen por sobre la competencia y el individualismo”, afirmó.

El gesto de Maldonado y liberales

Al gesto de Guillier se sumó ayer el de su excontendor en la consulta de la centroizquierda Carlos Maldonado (PR). El presidente del Partido Radical oficializó a Provoste como la candidata oficial de su colectividad y aseguró que la militante decé “ha dado muestras indubitables durante toda su vida pública de ser auténtica progresista. Ha mostrado carácter, resiliencia, capacidad para luchar contra las injusticias y tiene experiencia, tres características que, sin duda, tienen que ser parte de quien lidere el próximo gobierno”.

La señal se dio luego de que la propia Provoste llamara personalmente a Maldonado el día viernes para pedirle propuestas de nombres para sus equipos y convocarlo a él también a sumarse. También tuvo conversaciones con otros dirigentes, como la presidenta de Ciudadanos, Ignacia Gómez; el timonel PS, Álvaro Elizalde, y su par del PPD, Natalia Piergentili.

Los contactos se dan justamente en el marco del esfuerzo que está haciendo la candidata por incluir a todos los sectores en el rediseño de su comando de cara a la primera vuelta.

El equipo más relevante, según distintas fuentes del sector, será el que tenga la labor de sistematizar todas las propuestas programáticas de los precandidatos que quedaron en el camino. Esa instancia sería anunciada en los próximos días.

Por su parte, al acto también se sumó el presidente del Partido Liberal, Patricio Morales, quien además representó a Nuevo Trato en la actividad.

Los exfrenteamplistas fueron leales a la candidatura de Paula Narváez (PS) hasta el sábado 21 pasado y en sus filas había poco entusiasmo por la opción de una democratacristiana. Pese a eso, Morales envió ayer un mensaje: “En nombre del PL y Nuevo Trato celebramos hoy la candidatura de Yasna Provoste. Hoy tenemos una nueva oportunidad para el progresismo, una oportunidad de volver a reconectar con la ciudadanía y en este minuto creemos que ella es la persona indicada para llegar a una nueva transición política. La centroizquierda tiene que ser capaz de renovarse y eso se obtiene dando gobernabilidad al país, y quién mejor que este sector, el Nuevo Pacto Social, para encarnar la gobernabilidad”.

“Pero creemos profundamente que también se requieren audacia, audacia y generosidad para demostrarle a Chile que acá hay algo nuevo, hay una nueva intención transformadora, con paz social”, agregó.