Política

Proyecta Chile 2050: candidatos presidenciales reciben propuestas hechas por más de 2.000 expertos

El texto, elaborado de forma colaborativa por personas de todo Chile, plantea una hoja de ruta transversal con miras hacia las próximas décadas en temas como cambio climático, democracia y seguridad.

Arturo León 
Arturo León

Los ocho candidatos presidenciales recibieron este jueves el documento Propuestas transversales para el Chile del 2050, elaborado en el marco de Proyecta Chile 2050.

El texto, elaborado de forma colaborativa por personas de todo Chile, plantea una hoja de ruta transversal con miras hacia las próximas décadas e identifica seis megatendencias y cuatro pilares estratégicos de desarrollo, en ámbitos como sostenibilidad, ciencia e innovación, equidad, democracia y seguridad.

Las megatendencias que “definirán el futuro”, según el documento, son disrupción tecnológica continua, crisis de la democracia y las instituciones, cambio climático y resiliencia medioambiental, transformaciones demográficas, reconfiguración geopolítica mundial y seguridad y protección ciudadana.

Entre los asistentes estuvieron los candidatos presidenciales Eduardo Artés, Marco Enríquez-Ominami, Jeannette Jara, Harold Mayne-Nicholls y Franco Parisi, así como también Jorge Atton, quien integra el comando de José Antonio Kast; Paula Daza, en representación del comando de Evelyn Matthei; y Juan Carlos Urzúa, secretario general del Partido Nacional Libertario, quien representó a Johannes Kaiser.

El documento Propuestas transversales para el Chile del 2050 resume más de un año de trabajo colaborativo entre universidades, centros de investigación, gremios empresariales, organizaciones sociales y representantes del Estado. Su propósito es servir como base para el diseño de políticas públicas y decisiones estratégicas de largo plazo, que trasciendan los ciclos electorales y promuevan un desarrollo sostenible, justo e inclusivo.

“Esta es una iniciativa única que busca generar consensos, movilidad de largo plazo y una dirección estratégica común para Chile. Hoy presentamos nuestro documento preliminar, que seguirá perfeccionándose con los años, a quienes hoy postulan a la máxima magistratura de Chile, con el objetivo de que pueda orientar el desarrollo del país en los próximos años”, destacó el vicepresidente ejecutivo del CRUCH y presidente de Proyecta Chile 2050, Emilio Rodríguez.

“Lo que hemos entregado a los candidatos y candidatas es un documento que representa el trabajo colaborativo y ad honorem de más de 2.000 personas, que representa la posibilidad de tener un propósito común compartido. Espero que quien sea presidente o presidenta entienda que este documento es una posta, que hay desafíos estratégicos y que Chile puede ser un país tan próspero como Australia, Canadá o Nueva Zelanda, pero para eso debe haber un propósito común”, señaló el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi.

Otra de las autoridades que estuvo en la ceremonia fue la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, quien subrayó el valor del conocimiento para reconstruir confianza y fortalecer la democracia.

“La investigación y la innovación nos ofrecen un lenguaje común, sustentado en la reflexión y la evidencia, que es efectivo para combatir la desinformación y fortalecer la confianza social, permitiendo que las políticas públicas se construyan sobre consensos informados”.

Los candidatos presidenciales valoraron la iniciativa como un ejercicio de encuentro y reflexión colectiva que trasciende los programas de gobierno. Coincidieron en la necesidad de avanzar hacia políticas de Estado que integren la evidencia científica, la sostenibilidad y la justicia social como pilares del desarrollo.

Más sobre:EleccionesElecciones PresidencialesElecciones 2025Proyecta Chile

COMENTARIOS

