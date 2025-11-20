“Que Jeannete Jara no se haga ninguna ilusión”: timonel UDI aborda apertura de carta oficialista a propuestas de Matthei

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó este miércoles la apertura mostrada por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, a las ideas de la excarta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con el fin de sumar votos de cara al balotaje del 14 de diciembre, donde se verá las caras con el republicano José Antonio Kast.

Esto, luego de que la extitular del Trabajo realizara guiños a la otrora alcaldesa de Providencia, al valorar algunas de sus propuestas -como la de reducir los tiempos de espera de los pacientes oncológicos- y mostrarse dispuesta de integrarlas a su programa.

Consultado al respecto en 24H, Ramírez señaló que “me parece muy bien, creo que las ideas de Evelyn Matthei son justamente las que Chile necesita, pero que Jannette Jara no se haga ninguna ilusión. Nosotros vamos a trabajar día y noche desde el lunes que acaba de pasar hasta el mismo día de la elección para derrotarla”.

Al respecto, agregó que “nosotros lo que queremos no es solamente derrotarla, queremos derrotarla por un margen muy amplio. Nosotros queremos llegar con una gran victoria para que el gobierno de José Antonio Kast tenga el 11 de marzo la fuerza, el respaldo ciudadano suficiente para poder aprobar reformas y cambios que Chile necesita”.