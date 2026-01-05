Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

El sábado, a las 11:17 de la mañana, José Antonio Kast emitió la que, hasta este lunes, había sido su única declaración por la operación militar que ese mismo día, Estados Unidos llevó a cabo en territorio venezolano y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región”, parte diciendo en la publicación que compartió en su cuenta de X y agrega que “Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”.

En la declaración -de cinco párrafos- llamó también a que todos los gobiernos de Latinoamérica aseguren que “el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Según fuentes del entorno de presidente electo, el texto fue preparado por Kast en conjunto con su equipo estratégico, entre ellos su principal asesor Cristián Valenzuela.

Junto a él, colaboraron sus asesores en materia internacional como los exembajadores Hernán Brantes y Jorge Canelas y el exconsejero del embajador de Israel, Eitan Bloch. Los dos primeros, fueron quienes lideraron el trabajo programático en esta área durante la campaña.

Brantes, de hecho, llegó este lunes en la mañana hasta la denominada “Moneda chica” para sostener una reunión por la situación en Venezuela. El diplomático de carrera, según algunos republicanos, es el principal asesor internacional de Kast. Se ha desempeñado en distintos cargos en más de 20 países, entre ellos Corea del Sur y Kenia, donde ejerció como embajador.

Su foco, junto a otros expertos, ha estado en proporcionar propuestas que permitan normalizar las relaciones diplomáticas que -afirman- se han visto afectadas bajo el gobierno de Gabriel Boric, como con países como Israel y Estados Unidos.

En ese contexto, la crisis en Venezuela -dicen en republicanos- es el primer test que tendrá que enfrentar Kast en materia internacional. Esto, sobre todo considerando que actualmente las relaciones con el país caribeño están cortadas y que el gobierno de Trump está involucrado directamente en la crisis.

Hasta el momento, si bien hay una buena evaluación de cómo se respondió al tema, lo cierto es que no pasó desapercibido que en el comunicado se evitara adoptar cualquier postura o mención a la intervención de Estados Unidos.

Esto, pese a que, previo a que se concretara la captura de Maduro, Kast manifestó que respaldaría una intervención militar de Estados Unidos en Caracas.

La decisión de no condenar a Trump por violar el derecho internacional, en todo caso, no fue al azar. Y es que en relaciones exteriores, según explican fuentes de la Oficina del Presidente Electo (OPE), uno de los focos justamente va a estar en reforzar las relaciones con el país norteamericano. Esto, frente a las constantes críticas de Boric a Trump.

La apuesta de Kast, según explican en republicanos, es que Estados Unidos se transforme en el principal socio estratégico de su administración, sobre todo en materia comercial, para lo que -recalcan- deben existir buenas relaciones.

En ese contexto, por ejemplo, creen que asumir una postura similar a la que adoptó el gobierno de Boric, en la que se condenó la operación militar debido al incumplimiento del “derecho internacional” podría dificultar ese trabajo.

De esa forma, varios recuerdan que durante la campaña presidencial, Kast sí se mostró a favor de una eventual intervención de Estados Unidos. Hace unas semanas, en tanto, en su viaje a Argentina, consultado respecto a esa posibilidad, aseguró que “el que lo haga va a contar con nuestro apoyo”.

Además, entre los republicanos recalcan que el argumento usado por La Moneda es debatible, sobre todo -dicen- si se considera que el propio gobierno de Maduro violó en varias ocasiones el llamado derecho internacional y que existen antecedentes de que ha facilitado la expansión del crimen organizado por el continente.

Otros, en tanto, transmiten que Kast optó por una postura cauta, ya que si bien celebra la caída de Maduro, no profundiza en el operativo militar de Trump ni tampoco lo releva.

De hecho, en su punto de prensa de este lunes -tras ser proclamado por el Tricel-, el mandatario electo tampoco profundizó en el operativo de Estados Unidos. En esa línea, reforzó que “el Presidente de la República señala la línea de su gobierno (...). Yo fui en esto muy transparente. Durante la campaña siempre señalé que para nosotros la situación que ocurría en Venezuela trascendía las fronteras del país porque había casi 8 millones de migrantes forzados. Y por distintas razones, razones laborales, razones de salud, razones políticas, habían dejado su nación. Y para nosotros era muy relevante que eso pudiera resolverse”.