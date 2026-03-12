SUSCRÍBETE
    Política

    Quiénes estuvieron detrás de la intervención digital en los logos del gobierno de Kast

    Tras asumir en La Moneda, la nueva administración presentó el slogan "Trabajando para usted" y, para lo primeros días de mandato, modificó la imagen de ministerios y reparticiones con una franja con la frase. Ese diseño, que se debería modificar durante la próxima semana y que fue mal evaluado en el sector, fue trabajado por el equipo de Felipe "Yeti" Costabal.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Este miércoles, después de que José Antonio Kast asumiera como Presidente de la República, en cosa de minutos un nuevo slogan e imagen de gobierno aparecieron en las cuentas de redes sociales de los distintos ministerios y reparticiones.

    La intervención digital, que considera una franja que refleja el “gobierno de emergencia”, con la frase “trabajando para usted”, si bien no será permanente, sí se mantendrá durante los primeros días gobierno para marcar el cambio de administración.

    La nueva “imagen” fue presentada ayer junto a un video en el que se explica que “no hay tiempo que perder. Hay que trabajar”, y se agrega que “estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos”.

    La imagen rápidamente fue comentada en el sector y no gustó a distintos dirigentes, por lo que en La Moneda se apresuraron en transmitir que no es un cambio de logo y que es algo temporal..

    La puesta en escena se venía conversando desde que Kast aún estaba instalado en la Oficina del Presidente Electo (OPE), con el objetivo de fortalecer el relato de gobierno una vez en La Moneda y fue diseñada por el hoy director de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), Felipe “Yeti” Costabal, junto a su equipo.

    Entre ellos, la subdirectora de Markenting de la SECOM, Belén Pau, quien antes se desempeñó como jefa de Marketing en la municipalidad de Las Condes, y Nicolás Valenzuela, quien colaboró con Costabal en la última elección presidencial, específicamente en el trabajo digital y gráfico de la campaña de Kast.

    El “Yeti”, como le dicen sus cercanos, es considerado uno de los hombre claves de la estrategia comunicacional del nuevo Mandatario. En la campaña, fue uno de los ideológos detrás de los nombres y la presentación de los distintos planes de gobierno -como “Escudo Fronterizo”, “Plan Implacable”, “Generación Dorada”, entre otros- y también los jingles. En ese contexto, hace semanas se encontraba liderando el trabajo para el relato de los primeros días de gobierno.

    En medio de los cuestionamientos que despertó el diseño, según explican fuentes de La Moneda, la intervención dada a conocer ayer es solamente una adaptación a las fotos de perfil en redes sociales para la primera semana de gobierno. Así también, es parte de una campaña que considera una serie de videos con el objetivo de demostrar que el gobierno ya está trabajando frente a la “emergencia” en el país.

    Así, a partir de la próxima semana afirman que esa intervención debería modificarse a un diseño más “sobrio”, similar a lo que hizo la administración de Gabriel Boric para su tercer año de mandato, en el que como parte del relato de su gobierno anunció el slogan “Chile avanza contigo”, con el icono de un tren tricolor (blanco, azul y rojo) que se empezó a utilizar en las distintas salidas comunicacionales.

    En el caso de Kast, se han visto tres diseños distintos de logos y ninguno considera la franja que se estrenó durante este miércoles. En los tres, el logo se mantiene sin modificaciones y solamente con el slogan “Trabajando para usted” a un costado.

    En paralelo, se ha evaluado la posibilidad de intervenir las fachadas de los distintos ministerios con la frase, tal como -por ejemplo- hicieron en el Minsterio del Trabajo del pasado gobierno tras promulgar las 40 horas de jornada laboral. Tras el hito, instalaron en la entrada de la cartera el logo del proyecto, lo que se mantuvo hasta este 10 de marzo.

